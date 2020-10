Neustadt

„Schnur! Schnur! Schnur!“ Das ist der Klassiker unter den Drachenflieger-Kommandos. Wer seinen Drachen höher steigen lassen will als alle anderen, darf ihn nicht an der kurzen Leine führen.

Auf der Wiese am Wasserturm im Neustädter Gestüt konnte sich am Sonnabend wieder jeder davon überzeugen. Die Bedingungen waren ideal: blauer Himmel, fast sommerliche Temperaturen und vor allem Wind.

Neustädter Konstruktionen am Himmel

Die Eigenbauten der Neustädter bewiesen ebenfalls ihre Flugfähigkeit. Quelle: Alexander Beckmann

Schon bald hatten sich an dem Nachmittag weit über 100 Besucher über das weitläufige Areal verteilt, um ihre Fluggeräte in die Luft zu bringen. Auch die Eigenbauten aus den kleinen Drachenwerkstätten, die die Veranstalter in der Woche zuvor angeboten hatten, bewiesen ihre Tauglichkeit. Je mehr der etwas böige Wind auffrischte, desto höher zog es sie. Ansonsten galt eben „Schnur! Schnur! Schnur!“

Rein technisch gaben natürlich wieder einmal Väter und Großväter den Ton an. Die bunten Flieger sind beileibe nicht nur Spielzeug für Kinder. Und wenn die Kondition dann doch irgendwann nachließ, bot ein Stand mit Getränken, Kuchen und Schmalzstullen Stärkung.

Verein Aktives Neustadt zufrieden

„Wir haben das gut auf die Beine gestellt“ freute sich Diane Protz vom Verein Aktives Neustadt, der erstmals die Organisation des traditionsreichen Festes übernommen hatte und damit nach seiner Gründung im Sommer zugleich seine erste öffentliche Veranstaltung präsentierte. Schon beim Drachenbasteln in der Woche zuvor sei der Zuspruch sehr gut gewesen, berichtet Diane Protz. Trotz der Einschränkungen wegen des Infektionsschutzes seien rund 20 Fluggeräte entstanden. Die Unterstützung aus dem Verein und aus der Stadt insgesamt sei wunderbar gelaufen. „Die Leute haben sich richtig angeboten. Wir danken allen, die uns Kuchen gebracht haben.“

Getränke, Kuchen und Schmalzstullen machten den Familiennachmittag perfekt. Quelle: Alexander Beckmann

„Man muss den Leuten danken, die sich bereiterklärt haben, hier die Organisation zu übernehmen“, sagt Neustadts Bürgermeister Karl Tedsen. „Ich bin begeistert von der Resonanz. Ein toller Start. Für die Kinder war es bestimmt ein Erlebnis, mit den Eltern Drachen bauen zu können und dann fliegen zu lassen. Dankeschön.“ Er sei überzeugt, dass auch künftige Veranstaltungen des Vereins guten Zuspruch erhalten.

Drachenfest war die Premiere

„Wir gehen jetzt die nächsten Sachen an“, verspricht Diane Protz. Es gebe Ideen für Adventsspaziergänge in Kooperation mit den Kirchengemeinden oder für weihnachtliches Basteln mit Kindern.

Auf der Gestütswiese kam noch einmal sommerliche Stimmung auf. Quelle: Alexander Beckmann

All dies ist nur einer kleiner Teil der Vorhaben, die sich der Verein Aktives Neustadt auf die Agenda geschrieben hat. Im Mittelpunkt seines Wirkens steht die Wiederinbetriebnahme des Freibades der Stadt. Der Umbau dort kommt gut voran. Zur nächsten Badesaison steht die Wiedereröffnung an. Der Verein will nicht nur dafür sorgen, sondern das Areal zu einem echten gesellschaftlichen Zentrum ausbauen. Die Neustädter hat er dabei offenbar auf seiner Seite. Seit der Vereinsgründung Mitte Juni hat sich die Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. Aktuell sind es 45.

Von Alexander Beckmann