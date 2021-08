Neustadt

Der Neustädter Fahrzeugbauer Hüffermann Transportsysteme will seine Produktion in den kommenden Jahren nahezu verdoppeln. Das kündigte Schwarzmüller-Chef Roland Hartwig am Mittwoch anlässlich eines Besuchs von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Finanzministerin Katrin Lange in Neustadt an. Hüffermann gehört seit Anfang 2020 zur österreichischen Schwarzmüller-Gruppe und erschließt sich damit zunehmend internationale Märkte.

„Hüffermann hat eine in Europa einzigartige Kompetenz, Transportfahrzeuge für Entsorgung und Recycling zu bauen“, schätzt Hartwig ein. „Deshalb ist man in Deutschland mit einem Marktanteil von deutlich mehr als 50 Prozent der unangefochtene Marktführer.“ Mit der Entwicklung von Sammel- und Verwertungssystemen in den Nachbarländern erwartet der Schwarzmüller-Chef eine weiter steigende Nachfrage nach den Transportlösungen aus Neustadt. Hüffermann werde daher in diesem Jahr rund 1700 Fahrzeuge produzieren. 2019 waren es noch 1400 – also 20 Prozent weniger. Bis 2028 wolle man ein Volumen von 3000 Stück jährlich erreichen.

Hüffermann braucht mehr Personal in Neustadt

Für dieses Ziel werde das Neustädter Unternehmen sowohl technologisch als auch personell deutlich aufgestockt, kündigte Hartwig an. In Österreich habe Schwarzmüller mit einer Rekordinvestition von 25 Millionen Euro jüngst die gesamte Herstellung auf computergesteuerte Fließproduktion umgestellt. Auch Hüffermann werde nun in dieses System integriert.

Zudem brauche Hüffermann mehr spezialisiertes Fachpersonal, das man bevorzugt selbst ausbilden wolle. Daher werde das Neustädter Unternehmen auch eine Ausbildungsoffensive starten.

Schon jetzt gehört jeder zehnte der 250 Neustädter Mitarbeiter zu den Auszubildenden. Deren Zahl soll bis zum Ende des Jahrzehnts auf mindestens 35 wachsen.

Ausbildungszentrum soll entstehen

In Neustadt werde dazu ein eigenes Ausbildungszentrum entstehen, kündigt die Unternehmensleitung an. Dort wolle man sowohl die modernsten Produktionstechnologien als auch die theoretischen Grundlagen vermitteln und die Auszubildenden gezielt auf Prüfungen vorbereiten. Auch werde der Berufsnachwuchs weiterhin am internationalen Austausch innerhalb der Schwarzmüller-Gruppe teilhaben. „Wir haben die Herausforderung angenommen, uns als Arbeitgeber weiter zu qualifizieren“, sagte Hüffermann-Ge­schäftsführer Lennart Kluge.

„Ich freue mich über dieses zukunftsorientierte Engagement“, erklärte am Mittwoch Ministerpräsident Dietmar Woidke. „Hüffer­­­mann ist ein Brandenburger Vorzeigeunternehmen und ein gewichtiger Arbeitgeber im nördlichen Brandenburg. Die Transportsysteme GmbH hat längst erkannt, dass Ausbildung Zukunftssicherung ist.“ Dies und auch die zunehmende Konzentration der Unternehmensgruppe auf eine klimaneutrale Produktion werde das Land nach Kräften unterstützen.

Von Alexander Beckmann