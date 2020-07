Neustadt

Einen Monat nach seiner Gründungsveranstaltung Mitte Juni lässt der Verein „Aktives Neustadt“, der sich den Betrieb des Neustädter Freibades auf die Fahnen geschrieben hat, wieder von sich hören. Mit den Formalien der Gründung sei man vorangekommen, berichtet die Vorsitzende Katrin Covic. Das Finanzamt habe die Gemeinnützigkeit bestätigt. Der Eintrag ins Vereinsregister stehe zwar noch aus, werde aber in nächster Zeit erwartet.

Auch darüber hinaus sei der Vorstand aktiv geworden, so Katrin Covic. So habe man sich über Aufgaben und Vorhaben verständigt. „In so einem Verein kann nicht alles der Vorstand machen. Deshalb wollen wir Arbeitsgruppen bilden.“

Arbeitsfelder sind aufgeteilt

Die ersten Schritte seien getan. So wird sich eine Gruppe der Öffentlichkeitsarbeit widmen. „Uns geht es erstmal darum, den Verein bekannt zu machen“, erklärt die Vorsitzende.

„Eine weitere Gruppe wird sich um die Bildung eines Rettungsschwimmerteams bemühen.“ Das sei für den Freibadbetrieb einfach unverzichtbar – trotz der Aussicht auf zumindest eine fest angestellte Fachkraft. „Jedem, der es hören will oder auch nicht, sage ich jetzt: Lasst Eure Kinder die Rettungsschwimmerausbildung machen!“, betont Katrin Covic. Erste Meldungen gebe es schon, aber der Schwimmsport sei in Neustadt bislang noch ziemlich unterrepräsentiert.

Weitere Arbeitsgruppen werden sich der Projektentwicklung zusammen mit den Kitas sowie den Finanzierungsfragen widmen. „Es ist schon so, dass alle Vorstandsmitglieder auch in den Arbeitsgruppen aktiv sind.“

Freibadgestaltung braucht Partner

Die Umgestaltung des Freibades kommt derweil planmäßig voran. Davon habe sich der Vorstand bei einem Baustellenbesuch überzeugt. Der Eröffnungstermin zur nächsten Badesaison stehe nach wie vor. Bei der Gestaltung der Außenanlagen will sich der Verein bis dahin aktiv einbringen und hat dazu Kontakt zur Landschaftsplanerin aufgenommen. „Wir wollen als erstes gerne einen Beachvolleyballplatz haben, um vor allem für die Jugend einen Anlaufpunkt zu schaffen“, sagt Katrin Covic. Ein Kinderspielplatz werde ebenso gebraucht. Im Bauplan der Kommune sei das aber nicht enthalten. Also werde man sich selbst Gedanken zu Finanzierung und Ausführung machen und auf die Suche nach Partnern gehen.

Momentan besteht der Verein „Aktives Neustadt“ noch aus seinen 18 Gründungsmitgliedern. „Erstmal wollten wir ja die Formalien durchhaben“, sagt die Vorsitzende.

Nun aber werde man sich verstärkt der Mitgliederwerbung widmen. Erste Anschreiben an Interessenten seien versandt. Auf der Internetseite des Amtes Neustadt erhält jeder Einblick. Bestandteil ist ein Fragebogen, mit dem man Ideen für Angebote und Aktivitäten im Freibad sammeln will. Am 19. August soll es eine erste Mitgliederversammlung geben.

