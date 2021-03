Neustadt

Ach wenn er nun nicht Pächter des Neustädter Freibades wird, will der Verein Aktives Neustadt unbedingt aktiv bleiben. Das stellt die Vereinsvorsitzende Katrin Covic im Namen des Vorstandes in einer Mitteilung an die Vereinsmitglieder klar. Anlass ist offenbar die aktuelle Diskussion in der Neustädter Stadtverordnetenversammlung um Zuschüsse für die Vereinsarbeit, nachdem sich die Idee mit der Freibadpacht zerschlagen hat.

Diese Entwicklung bedauert Katrin Covic ausdrücklich. Der Verein Aktives Neustadt habe seit seiner Gründung 2020 alles daran gesetzt, den Freibadbetrieb ab Mai vorzubereiten. Schließlich hätte Neustadt die klare Absicht formuliert, die Anlage an einen gemeinnützigen Betreiber zu übergeben.

Verein kritisiert Neustädter Verwaltung

„Leider wurden steuerliche Kernfragen, die langfristig Auswirkungen auf den Stadthaushalt haben könnten, durch unsere Verwaltung an das Finanzamt erst gestellt, als der Pachtvertrag dem Verein bereits unterschriftsreif vorlag“, kritisiert die Vereinsvorsitzende. Das sei Ende Dezember gewesen. Erst Anfang März habe das zu der Erkenntnis geführt, dass der Eigenbetrieb des Bades für die Stadt die günstigere Lösung sei.

Seit dem Herbst ist das Neustädter Freibad technisch komplett. Die Eröffnung ist nun für Anfang Juni angekündigt. Quelle: Alexander Beckmann

„Es liegt also nicht am ,Versagen’ oder gar am ,Rückzug’ des Vereins“, stellt Katrin Covic klar. „Im Gegenteil: die Verwaltung hat uns ausdrücklich um Unterstützung gebeten und einige unserer Mitglieder haben sich bereits mit den Mitarbeitern der Verwaltung getroffen und bringen sich ganz aktiv in die Vorbereitungen zur Eröffnung ein.“

Freibad bleibt Kern der Aktivität

Das werde auch weiterhin so sein, versichert die Neustädterin. Der Verein fühle sich für den Betrieb und die Ausstattung des Bades mit verantwortlich. „Nun gilt es, gemeinsam zu prüfen, in welchem Maße wir das Freibad mit zum Leben erwecken können.“ Und selbstverständlich werde man Schwimmmeisterin Anke Engelmann als wichtigste Mitarbeiterin des Bades nach Kräften unterstützen.

„Die Liste der Aufgaben, die wir übernehmen könnten, ist schon recht lang“, schätzt Katrin Covic ein und ruft alle Vereinsmitglieder auf, sich mit eigenen Ideen an der ehrenamtlichen Arbeit im Freibad zu beteiligen. „Einige unserer Aktiven streben in diesem Jahr die Rettungsschwimmerausbildung an, andere wollen sich schon als Rettungsschwimmer einbringen. Veranstaltungen und sportliche Zusatzangebote wollen geplant, vorbereitet und durchgeführt werden.“ Zudem solle das ehemalige Bistro als Stützpunkt für der Vereinsarbeit während der Badesaison vorbereitet werden.

Angebote für Kinder und Familien im Plan

Darüber hinaus erinnert die Vorsitzende daran, dass Aktives Neustadt sich von Anfang an auch den Themen Umwelt, Kunst und Kultur gewidmet und erste Angebote erarbeitet habe. „Für uns war es vom ersten Tag an klar, dass das Bad ein Teilbereich des Engagements für unsere Stadt und die umliegenden Gemeinden sein wird.“

Aktuell plant der Verein beispielsweise für kommenden Sonnabend, den 20. März eine Müllsammelaktion, für den 3. April einen Kurs „Erste Hilfe am Kind“, für den 12. Juni ein Kinderfest und für den 10. Juli einen Bastelvormittag.

Die Neustädter Amtsverwaltung geht davon aus, dass das Freibad ab 1. Juni als Einrichtung der Stadt Neustadt wieder von Gästen besucht werden kann. Der Verein Aktives Neustadt erklärt dazu: „Wir wollen den Freibadbetrieb bereichern. Lasst uns gemeinsam voller Vorfreude auf dieses Projekt einen aktiven Mittelpunkt für Neustadt schaffen!“

Mehr zum Verein unter www.aktives-neustadt.de

Von Alexander Beckmann