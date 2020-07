Neustadt

Lange bestand zumindest noch ein wenig Hoffnung, doch nun ist es entschieden: Angesichts von Corona fällt die größte jährliche Publikumsveranstaltung der Region aus. Das Stiftungskuratorium des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes Neustadt empfahl jetzt, die diesjährigen Hengstparaden abzusagen. Der Stiftungsrat fällte direkt im Anschluss eine entsprechende Entscheidung.

In den Vorjahren kamen bis zu 15.000 Besucher zu der Veranstaltung auf dem historischen Gestütsgelände, um an drei September-Wochenenden stundenlange Vorführungen rund um Zucht, Sport und Show zu erleben.

Brandenburg untersagt Großveranstaltungen

Dass das diesmal so nicht machbar sein würde, das war der Geschäftsführerin des Haupt- und Landgestüts Regine Ebert schon seit längerem bewusst. Erst kürzlich hatte das Land Brandenburg schließlich das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Oktober verlängert. Aber: „Die jährlichen Hengstparaden sind gelebte und geliebte Tradition der Landgestüte.“ Und vielleicht ließe sich ja in kleinerem Rahmen etwas bewerkstelligen?

Zu den Hengstparaden herrscht rund um den Paradeplatz dichtes Gedränge Quelle: Alexander Beckmann

Diese Idee verwarf der mit Vertretern aus Brandenburgs Politik und Wirtschaft besetzte Kuratorium unter der Leitung von Udo Folgart nun: Das Risiko sei schlicht unkalkulierbar. Regine Ebert schließt sich dieser Einschätzung an: „Die Gesundheit und die Verantwortung für unseren Tierbestand stehen im Vordergrund.“

Besucherströme erhöhen das Risiko

„Das Risiko besteht darin, dass unsere Gäste ja aus allen Himmelsrichtungen zusammenströmen“, sagt sie. „Wir können eben nicht ausschließen, dass auch Besucher aus Risikogebieten anreisen.“ Im Vorfeld habe man lange mit der Neustädter Amtsverwaltung, mit dem Gesundheitsamt des Landkreises und dem Tribünenbauer beraten, um dann „schweren Herzens“ anzuerkennen, dass der Infektionsschutz sich bei den Hengstparaden nicht gewährleisten lässt.

Denn das ging nur, wenn alle – Zuschauer wie Aktive – jederzeit Mindestabstände zueinander halten. „Es wird aber immer Punkte geben, an denen die Menschen dicht zusammenkommen.“

Neustadts Pferde kämen in Gefahr

Es geh ja nicht allein um die abstrakte Gefahr einer Verbreitung der Infektion. „Wenn unsere Mitarbeiter das Virus bekommen und ausfallen, dann wären bei uns 350 Pferde betroffen. Die Tiere müssen jederzeit versorgt werden.“

Dass es allen anderen deutschen Landgestüten mit ihren Hengstparaden in diesem Jahr ähnlich ergeht, ist der Neustädterin kaum ein Trost. Die Veranstaltung hat viele, viele Jahrzehnte Tradition. Dass sie jemals ausgefallen wäre, daran kann man sich im Gestüt nicht erinnern. Nur einige alte Neustädter meinen zu wissen, dass es einmal zu DDR-Zeiten eine Absage gab – eventuell wegen einer Tierseuche.

Ein Verlust vor allem für den Tourismus

Rein finanziell hält sich der Schaden für das Gestüt in Grenzen. „Wir hatten zwar unsere Partner gebeten, die Termine freizuhalten, aber noch keine festen Verträge geschlossen“, berichtet Regine Ebert. Und ansonsten seien die Hengstparaden stets ein Nullsummenspiel gewesen. Der Aufwand für die Organisation und die Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Standgebühren und ähnlichem hätten sich weitgehend die Waage gehalten.

Die Show ist bei den Hengstparaden wichtig, aber nicht alles. Quelle: Alexander Beckmann

„Aber für den Tourismus waren die Hengstparaden immer ganz wichtig“, schätzt die Gestütsgeschäftsführerin ein. Hoteliers und Gastronomen in weitem Umkreis konnten jedes Jahr um die Zeit mit besonderem Andrang rechnen. „Die Absage ist also vor allem für die Region ein Schaden.“

Keine Werbung bei den Pferdezüchtern

Außerdem waren die Hengstparaden eben nicht nur ein buntes Spektakel, sondern immer auch Pferdezuchtveranstaltung. „Die Züchter schauen sich bei den Paraden die Zuchtaspiranten für die nächstes Decksaison an.“ Da wollte das Gestüt mit seinen Angeboten natürlich wieder Aufmerksamkeit erregen. Wie sich der Ausfall auswirkt, bleibt abzuwarten.

Das Haupt- und Landgestüt wird sich im September nun anderen Aufgaben zuwenden. „Wir haben einen zusätzlichen Durchgang für die Hengstleistungsprüfung angesetzt“, sagt Regine Ebert. Der im April sei ja ausgefallen – ebenfalls wegen Corona. Bei den Leistungsprüfungen absolvieren Hengste aus der ganzen Bundesrepublik eine mehrwöchige Ausbildung in den Grundlagen des Reitsports und werden zugleich züchterisch bewertet.

800 Eintrittskarten waren schon verkauft

Was den Spaß am Pferd für das breite Publikum angeht, sind für Regine Ebert noch nicht alle Messen gesungen. „Ich würde mich freuen, wenn wir wenigstens unsere Weihnachtsgala veranstalten könnten.“ Zu den Shows im Advent kommen Jahr für Jahr Tausende Besucher in die Graf-von-Lindenau-Halle.

Rund 800 Eintrittskarten für die Hengstparaden hatte das Gestüt übrigens bereits verkauft. Alle Käufer würden jetzt informiert, kündigt die Geschäftsführerin an. Man wolle ihnen die Rückerstattung des Geldes oder eine Verlegung auf kommendes Jahr anbieten.

Von Alexander Beckmann