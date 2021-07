Die Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt feiert am 21. August ihr 20-jähriges Bestehen und will dabei einiges nachholen. „Das ist unsere erste größere Veranstaltung in diesem Jahr“, sagt Veranstaltungsmanagerin Carolin Pfanne unter Verweis auf die Corona-Einschränkungen. „Deshalb haben wir so ein buntes Familienprogramm mit aufgenommen.“

Den Anfang macht von 12 bis 18.30 Uhr im Hof und im Park des Hauptgestütes ein Familienfest. Unter dem Titel „Menschen, Pferde, Musik“ treten natürlich unter anderem Neustädter Pferde auf. Kammermusik und kulinarische Köstlichkeiten der Region warten ebenso auf die Besucher wie eine mit Bildern und Musik untermalte Lesung des Buchs „Edle Pferde an der Dosse“ von Jana Harder. Führungen und Kremserfahrten runden das Geschehen ab.

Der Eintritt zum Tagesprogramm kostet 15 beziehungsweise ermäßigt 7,50 Euro für Kinder von vier bis 15 Jahre.

Am Abend ab 20 Uhr erklingt auf dem Paradeplatz am Landgestüt klassische Musik. Das Gala-Konzert „Mozart plus“ wird vom Neuen Konzertorchester Berlin unter der Leitung des argentinischen Dirigenten Pablo Druker gestaltet. Die Musiker greifen das Gründungsjahr des Gestüts 1788 auf, in dem Mozarts Oper „Don Giovanni“ in Wien ihre Premiere erlebte. Es erklingen auch weitere bekannten Melodien. Gekrönt wird der Konzertabend von einer Lasershow mit Orchesterbegleitung.

Das Ticket für das „Gala-Konzert“ beinhaltet im Preis von 45 bis 55 Euro den Eintritt zum Tagesprogramm und zur Party „After Concert“. Mit einem VIP-Ticket für 70 Euro können sich Gäste zudem die besten Plätze sowie das eine oder andere Glas Gestütssekt nebst kleinem Imbiss sichern.

„After Concert“ geht es ab 21.30 Uhr mit Musik und Lichtshow im Hof des Landgestütes weiter. Die Band „Cube live“ lässt den Abend im stimmungsvoll beleuchtete Gebäudeensemble ausklingen. Ab Mitternacht sorgt ein DJ die für die passende musikalische Untermalung und tanzbare Klänge.

Karten für die nächtliche Party kosten 12 Euro.

Ticketbestellungen sind auf der Internetseite des Gestüts https://neustaedter-gestuete.reservix.de/events möglich.