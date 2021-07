Neustadt

Dem Landstallmeisterhaus im Neustädter Hauptgestüt schlägt jetzt nicht nur die Stunde, sondern sogar jede Viertelstunde. Seit kurzem ist das Läutwerk im Uhrentürmchen des Baudenkmals nämlich wieder voll funktionsfähig.

„Das ist das Jahresprojekt des Vereins der Förderer und Freunde des Haupt- und Landgestüts“, erklärt Carolin Pfanne, die im Gestüt unter anderem für Tourismus und Veranstaltungen zuständig ist. „Die Uhr schlägt wieder ganze und Viertelstunden.“

Neustadts Läutwerk war unvollständig

Lange Zeit war das nicht so. Noch Ende April hatte der Vorstand des Fördervereins konstatiert: „Die Glocke für den Viertelstundenschlag ist gerissen und deshalb abgestellt.“ Zudem seien die Zifferblätter der Uhr so verwittert, dass man sie kaum noch erkennen könne. Fazit: „So unbrauchbar ist die öffentlich-repräsentative und für jedermann sichtbare Uhr auf dem Landstallmeisterhaus in einem für das Ensemble des Hauptgestüts unwürdigen Zustand.“

Auch die Zifferblätter der Uhr auf dem Landstallmeisterhaus wurden erneuert. Quelle: Alexander Beckmann

Der Verein erklärte die Turmuhr zu seinem Jahresspendenprojekt 2021 und bat seine Mitglieder um Unterstützung. Rund 7800 Euro waren für die Reparatur veranschlagt. Der Vorsitzende Ulrich Junghanns betont: „Es ist doch gut, dass wir als Förderverein auf so besondere Weise mit Sorge tragen, von hohem Platze den Zeitenlauf immer im Blick und Ohr aller Gestüter und Gäste zu halten.“

Glocke aus der Bauzeit des Gestütes

Der Aufwand dafür erwies sich aber doch als recht erheblich. Es brauchte eine extrem hohe Hebebühne, um für die Reparaturen überhaupt an das Glockentürmchen heranzukommen. Die verrosteten Zifferblätter bedurften im Grunde vor allem einer neuen Beschichtung. Bei der Glocke war es schon komplizierter.

Der zentnerschwere Bronzeguss stammt noch aus der Bauzeit des Landstallmeisterhauses. „Wir haben uns auch ein bisschen gewundert, dass das noch vorhanden ist“, sagt Carolin Pfanne. Schließlich erlebte das Haus in den vergangenen gut 230 Jahren wechselvolle Zeiten. Auch das ursprünglich mechanische Uhrwerk im Turm wurde längst durch ein elektronisch gesteuertes ersetzt.

Reparatur erforderte Experten

„1789 gegossen von I. F. Thiele in Berlin“, steht auf der Glocke und „C. L. Elffroth Uhrmacher.“ Erst zwei Jahre zuvor hatte Preußens König Friedrich Wilhelm II. mit seinem Gesetz „Zum Besten des Landes“ den Bau des Gestütes veranlasst.

Die Innsbrucker Spezialisten beseitigten Risse und polierten die Glocke insgesamt etwas auf. Quelle: Glockengießerei Grassmayr Innsbruck

Irgendwann einmal in ihrer Geschichte erging es der Glocke nicht gut. Sie bekam mindestens einen sichtbaren Riss, der schließlich zum Anlass für ihre Abschaltung wurde.

So etwas zu reparieren, verstehen nur ganz wenige Experten in Europa. „Wir haben sie nach Innsbruck geschickt“, berichtet Carolin Pfanne. „Da hat man festgestellt, dass es doch schon mehrere Risse waren.“ Doch die Glockengießerei Grassmayr konnte die Schäden erfolgreich reparieren.

Inzwischen hängt die Glocke wieder an ihrem Platz und darf jede Viertelstunde ertönen.

Förderverein hilft seit 1993

Der Förderverein des Gestütes sammelt weiter Geld. Denn noch ist die benötigte Summe nicht ganz beisammen. Nicht umsonst handelt es sich um ein Jahresspendenprojekt. „Da kann man immer noch spenden“, sagt Carolin Pfanne. „Und wir wären natürlich sehr dankbar.“

Der seit 1993 bestehende Verein der Freunde und Förderer des Haupt- und Landgestütes Neustadt hat es sich zum Ziel gesetzt, sowohl Pferdezucht und Pferdesport in Neustadt zu fördern als auch das historische Erbe der Gestütsanlagen zu bewahren. Zu seinen bisherigen Förderprojekten gehörten beispielsweise der Bildband „Edle Pferde an der Dosse“ 2019, die Anfertigung von Uniformen und Kostümen für Veranstaltungen, die Restaurierung historischer Kutschen, die Ausstattung des „Reitens in der Schule“ mit einheitlicher Bekleidung und Zubehör, die Unterstützung von Auszubildenden und Reitern des Gestüts, der Einsatz für Sportwettkämpfe und hippologische Veranstaltungen und vieles mehr. Einen Namen bei jungen Reitern hat sich vor allem die Anna-Konstantin-Förderung des Vereins gemacht.

Mehr Informationen zum Förderverein finden sich im Internet unter www.freunde-neustaedter-gestuete.de. Dort wird auch über die aktuellen Projekte informiert.

Von Alexander Beckmann