Die Mitarbeiter von Hüffermann Transportsysteme in Neustadt haben wenige Monate nach der Fusion mit dem österreichischen Fahrzeughersteller Schwarzmüller bereits erheblichen Anteil daran, dass der neue Mutterkonzern in diesem Jahr erstmals einen zweistelligen Marktanteil in Deutschland verzeichnen kann. Nach Unternehmensangaben gelang es der Schwarzmüller-Gruppe, den Fahrzeugabsatz trotz Corona-Krise auf rund 3500 Stück zu steigern.

Neustadt allein trug dazu 1000 Fahrzeuge bei. Hüffermann Transportsysteme gilt mit seinem Jahresumsatz von etwa 40 Millionen Euro als deutscher Marktführer bei den Behältertransportern für die Entsorgungs- und Wertstoffbranche.

Österreicher übernahmen Neustädter Unternehmen

Die Schwarzmüller-Gruppe zählt europaweit zu den größten Anbietern von Lkw-Anhängern. Anfang des Jahres hatte der Konzern den Neustädter Fahrzeugbauer mit dem Ziel übernommen, den Standort auszubauen, und seine eigene Produktion von Behältertransportern an die Dosse verlagert. Im Gegenzug bezieht Hüffermann die Längsträger für seine Fahrzeuge nun aus Österreich.

Auch die Integration des Vertriebs sei abgeschlossen, teilt die Unternehmensgruppe mit. An vier Standorten im Bundesgebiet könne man nun sowohl das Schwarzmüller- als auch das Hüffermann-Portfolio anbieten.

Die Österreicher sprechen von einem „explosionsartigen Wachstum“ auf dem deutschen Markt. Noch vor fünf Jahren haben man lediglich auf einen Marktanteil von 1,5 Prozent verweisen können. Nun seien es schon zehn Prozent.

Weiteres Produktionswachstum geplant

Dabei sehe man durchaus weiteres Potenzial. In den kommenden drei Jahren wolle man die Produktion um 15 Prozent auf dann 4000 Fahrzeuge jährlich steigern.

„Wir haben hier nicht nur ein Komplettangebot vom Kipper über den Schubboden bis zum Behältertransport-Fahrzeug. Sondern wir bieten überall auch Fahrzeugtypen in Leichtbauweise an, die eine höhere Nutzlast garantieren. Das steigert die Wertschöpfung unserer Kunden“, sagt Schwarzmüller-Chef Roland Hartwig.

Von Alexander Beckmann