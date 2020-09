Neustadt

Temperaturen um die 20 Grad Celsius und etwas auffrischender Wind. Der Wetterbericht verspricht für den kommenden Sonnabend in Neustadt beinahe bestes Drachenfestwetter – abgesehen vielleicht von einer gewissen Niederschlagsneigung.

Davon lassen sich die Neustädter Kinder aber nicht abschrecken. Fleißig basteln sie an ihren ganz individuellen Fluggeräten – seit Montag auch wieder mit fachkundiger Unterstützung.

Anzeige

Expertin im Drachenbau hilft

„Seit 30 Jahren baue ich jetzt Drachen“, sagt Sigrid Nau. Was sie einst als Leiterin der Kita Spiegelberg begann, setzt sie nun im Ehrenamt fort. „Ich habe sonst mit den Kindern 30 oder 40 Drachen gebaut. Das geht dieses Jahr nicht.“ Zum Infektionsrisiko soll der Spaß schließlich nicht werden.

In ganz kleinen Gruppen, sozusagen im Familienkreis können sich die kleinen Neustädter dieser Tage mit Sigrid Nau zum Basteln verabreden. In der Werkstatt gleich neben der Tankstelle am Bahnhof ist alles vorbereitet. Mengen an buntem Papier, Bindfäden und Leisten, Schablonen, Stifte, Scheren und Leimtöpfe liegen bereit.

Ein Modell mit Tradition

Die Leisten sind sogar schon passend geschnitten, gekerbt und gebohrt. „Da habe ich den Kita-Hausmeister gefragt, ob er uns das nach Feierabend macht“, berichtet Sigrid Nau. Und das tat Uwe Meier offensichtlich mit großer Sorgfalt.

Innerhalb von vielleicht 20 Minuten ist so ein Papierdrachen im Grunde zusammengesetzt – in der typischen Form wie man sie von Kinderbildern kennt. „Das Modell hat uns in den 90er Jahren ein Drachenbauer gezeigt. So bauen wir unsere Drachen immer. Die fliegen auch“, verspricht Sigrid Nau. Am besten bei viel Wind.

Raum für die individuelle Note

Aber mit der Aerodynamik allein ist es natürlich nicht getan. Die persönliche Note ist mindestens ebenso wichtig. Ein fröhliches Gesicht, kunterbunte Flecken oder gar Streifen? Die Entscheidung treffen die Kinder. Eltern oder Großeltern dürfen den ganz Kleinen ein bisschen zur Hand gehen und haben dabei ebenfalls ihren Spaß.

„Wenn sie was geben wollen ... 2 Euro pro Drachen fürs Material wären schön“, sagt Sigrid Nau zum Abschluss und niemand hält diese Bitte für unangemessen. Schließlich gibt es gute Tipps für die ersten Startversuche noch obendrauf: „Wenn der Knoten da nicht an der richtigen Stelle sitzt, kann es sein, dass der Drachen nicht fliegt.“

Noch bis Freitag steht Sigrid Nau auf Absprache für kleine Drachenbauer bereit. Den Kontakt vermittelt die Kita Köritz. Wer sich schnell meldet, findet vielleicht noch einen freien Termin.

Drachenfest wird zur Premiere

Am Sonnabend, dem 3. Oktober, ab 14 Uhr haben die Drachen dann auf der Wiese am Wasserturm des Gestüts ihren ganz großen Auftritt – beim Drachenfest.

Das hat in Neustadt dank der Kita Spiegelberg seit Jahrzehnten Tradition und lockte immer im Oktober Jung und Alt ins Freie. In diesem Jahr übernimmt erstmals der erst kürzlich gegründete Verein „Aktives Neustadt“ die Veranstalterrolle. Für den Verein stellt das gleich in doppeltem Sinne eine Premiere dar: Das Fest ist auch die erste öffentliche Veranstaltung der Vereinsgeschichte.

Für Kuchen, Schmalzstullen und warme Getränke sei gesorgt, kündigt Sigrid Nau an, die im Vereinsvorstand mitarbeitet. Aktionen wie diese stehen ganz oben mit auf der Agenda von „Aktives Neustadt“: Man will das gemeinschaftliche kulturelle und sportliche Leben in der Stadt fördern.

Das vergrößerte Schwimmbecken des Neustädter Freibades soll noch im Oktober erstmals komplett befüllt werden. Quelle: Alexander Beckmann

Das Zentrum all dessen bildet das Freibad, dessen Umbau inzwischen in die finale Phase geht. Das vergrößerte Schwimmbecken präsentiert sich inzwischen mit einer Folienhaut in sattem Grün. Noch im Oktober soll es erstmals komplett mit Wasser gefüllt werden. Die Arbeit an den Anlagen drumherum läuft. Als Ziel gilt nach wie vor die Wiedereröffnung zur Badesaison 2021.

Von Alexander Beckmann