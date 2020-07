Neustadt

In Neustadt bahnt sich eine neue Landstallmeisterära an. Der Stiftungsrat des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes entschied bei seiner jüngsten Sitzung über die Nachfolge auf dem traditionsreichen Posten.

Wenn der aktuelle Landstallmeister Uwe Müller Ende Januar 2021 nach gut sechs Jahren im Amt in den Ruhestand geht, soll Henning Frevert es übernehmen. „Ich freue mich sehr, mit Doktor Frevert einen kompetenten und fachlich versierten Nachfolger gewonnen zu haben“, gratuliert Uwe Müller seinem Kollegen zum Beschluss des Stiftungsrates.

Wilhelmshavener mit hoher Fachkunde

Der aus Wilhelmshaven stammende 33-jährige Agrarwissenschaftler und promovierte Pferdezüchter Henning Frevert ist seit 2016 für das Neustädter Gestüt tätig. Seit zwei Jahren wirkt er dort als Zuchtleiter. Seit seiner Jugend ist er im Pferdesport aktiv und startete beispielsweise bei den Deutschen Meisterschaften im Hochschulreiten.

Frevert engagiert sich im Neustädter Reit- und Fahrverein und bei der Durchführung der Landesmeisterschaften in Dressur und im Springen. Er pflegt enge Kontakte zu Zuchtverbänden und ist beim Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt als Zuchtrichter registriert.

Herr über die Neustädter Pferdezucht

Als Landstallmeister werden alle Fragen des Gestütswesens, der Forschung und der Ausbildung in seinen Aufgabenbereich fallen. Von der Besamungsstation und der Aufzucht der Fohlen über die Lehrlingsausbildung bis hin zur Reit- und Fahrschule des Gestüts wird er als fachlicher Leiter verantwortlich sein. Gegenwärtig übernimmt das Heiko Brehmer als Stellvertreter des erkrankten Landstallmeisters Uwe Müller.

„Der Landstallmeister ist der oberste Herr über die Pferdezucht“, erklärt die Geschäftsführerin des Gestütes Regine Ebert. „Der Begriff stammt noch aus der Gründungszeit des Landgestütes im 18. Jahrhundert.“

Haupt- und Landgestüt gut geführt

Zu DDR-Zeiten gab es keinen Posten mit dieser Bezeichnung. „ Heinz Hoppe war der erste, der sich wieder Landstallmeister nennen durfte, nachdem das Land Brandenburg Anfang der 1990er Jahre das Haupt- und das Landgestüt vereint hatte“, berichtet Regine Ebert. 1994 übernahm Jürgen Müller die Position, die er 20 Jahre später an Uwe Müller weitergab.

Sie alle erledigten ihre Aufgaben so gut, dass das Haupt- und Landgestüt nicht nur von seiner Geschichte und Größe her bundesweit mit an der Spitze rangiert, sondern auch bei den züchterischen Erfolgen.

Pferde und Reiter auf Spitzenplätzen

Das zeigte sich erst am zurückliegenden Wochenende wieder. Da fand auf dem Gestütsgelände das Fohlenchampionat des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt für das Deutsche Sportpferd statt. Die Neustädter Züchter stellten bei den dressurbetonten Hengstfohlen die beiden Bestplatzierten und kamen in zwei weiteren Kategorien jeweils in die Spitzengruppe.

Dressurreiterin Anna Weilert konnte Ende vergangener Woche beim Verbandschampionat für das Neustädter Gestüt punkten. Quelle: Björn Schroeder

Sportlich konnten Ende vergangener Woche die Dressurreiterinnen Anna Weilert und Friederike Maas sowie Springreiter Colin Hackert beim Verbandschampionat für das Neustädter Gestüt punkten. Die drei qualifizierten sich für das Bundeschampionat, das im September im nordrhein-westfälischen Warendorf stattfindet.

