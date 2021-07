Michaelisbruch

So komfortabel wie jetzt sind die Einwohner und Besucher des Dreetzer Ortsteils Michaelisbruch wahrscheinlich noch nie in ihren Ort gekommen. Seit Freitagvormittag ist die erneuerte Zufahrt von der L 141 für den Verkehr freigegeben.

„Wir freuen uns, dass wir auch diese Straße endlich fertigstellen konnten“, sagte der Dreetzer Bürgermeister Bernd Schindler. Zwar seien vor Jahren bereits die Wege innerhalb der Ortschaft ausgebaut worden, doch für die wichtige Zufahrt von der Landesstraße habe damals das Geld nicht gereicht.

Nach rund zehn Wochen Bauzeit ist die erneuerte Straße von der L 141 nach Michaelisbruch seit Freitag für den Verkehr freigegeben. Quelle: Alexander Beckmann

„Die Gemeinde Dreetz vergisst ihre Ortsteile nicht“, betonte der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs – selbst Dreetzer. „Auch Michaelisbruch hat nun eine vernünftige Zufahrt.“

Dieter Fuchs geht in den Ruhestand

Für Dieter Fuchs war die Straßenübergabe am Freitag die letzte öffentliche Amtshandlung. Der 65-Jährige geht nach acht Jahren im Amt nun in den Ruhestand. Am kommenden Montag tritt Nachfolger Andreas Schumacher seinen Dienst an.

Bauvorhaben wie jetzt das bei Michaelisbruch führt der scheidende Amtsdirektor auf der Haben-Liste für die vergangenen acht Jahre. Ganz oben steht dort allerdings der Schulneubau in Neustadt. „Dass wir diese Sache auf den Weg bringen konnten, finde ich einfach toll“, sagt Fuchs. „Für den Schulstandort ist das ein ganz wichtiger Schritt. Da sind wir jetzt für die nächsten 30 Jahre gut aufgestellt.“

Acht Jahre voller Projekte

In Neustadt habe sich seit 2013 noch an anderen Ecken viel getan – gerade auch an lange brach liegenden Orten. Dieter Fuchs nennt des einstige Neuzera-Gelände an der Prinz-von-Homburg-Straße, das ehemalige Lehrlingswohnheim in der Köritzer Straße, das alte Heizhaus an der Amtsverwaltung, „Huths Hotel“, das ZBO-Haus oder das alte Sozialgebäude der Bahn am Lokschuppen. All diese ungenutzten und oft verwahrlosten Häuser seien in einer neuen Nutzung gewichen.

„Wenn sich Neustadt entwickelt, profitieren auch die Dörfer“, ist der Amtsdirektor überzeugt. Als Beispiele für diese Entwicklung nennt er in Breddin das Sporthaus und den Parkplatz am Bahnhof, die Gemeindezentren in Schönermark und Zernitz, die Umgestaltung der Sieversdorfer Schule zum Seniorenzentrum und den Bau des dortigen Sporthauses oder die diversen Straßenbauvorhaben in Dreetz.

Mehr Zeit für andere Passionen

An all dem habe die Amtsverwaltung unter seiner Regie entscheidend mitgewirkt und so werde das hoffentlich auch unter seinem Nachfolger weitergehen. Aufgaben gebe es genug. „Die Entwicklung von Bauland entspricht noch nicht meinen Erwartungen. Da muss jedes Jahr was dazukommen“, sagt Fuchs. Der Bedarf wachse ja ständig. Und: „Ich wünsche mir, dass die vielen laufenden Bauvorhaben gut zu Ende gebracht werden.“

Er selbst werde am Montag erst einmal in den Urlaub fahren. Dazu sei lange keine Gelegenheit gewesen. Ansonsten hofft der ehemalige Förster auf mehr Zeit für sein Hobby: die Jagd. „Das ist in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen.“ Außerdem sei er ja Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft „Kyritzer Land“. „Dem werde ich mich mehr widmen können.“

Straße ist glatter und kürzer

Sollte ihn all dies ab und auch nach Michaelisbruch führen, dann ist der Weg dahin nun ein leichterer. Rund 90 Jahre alt waren die Betonplatten, die jetzt durch eine Asphaltdecke ersetzt sind. Die Fahrbahn wurde ein bisschen schmaler als zuvor, verfügt nun aber zum Ausgleich auf den 1,15 Kilometern Länge über vier befestigte Ausweichstellen.

Der Hinweis auf die Straßenschäden hat sich nun erledigt. Quelle: Alexander Beckmann

Die Fahrt von der Landesstraße in den Dreetzer Ortsteil fühlt sich damit nicht nur kürzer an, sie ist es wirklich. Im Zuge des Ausbaus hatte man sich für eine veränderte Trassenführung entschieden. Ein paar Kurven weniger verkürzten die Strecke um fast 200 Meter.

Die Gemeinde Dreetz investiert gut 405.000 Euro. Dreiviertel davon steuern Bund und Land zur Förderung der ländlichen Entwicklung bei.

Am Montag beginnt der Brückenbau

Noch stehen Restarbeiten an der Strecke aus. „Die Autos können schon fahren, aber bitte vorsichtig“, sagt Jens Goldberg von der Neustädter Bauverwaltung. Um die Verkehrsfreigabe sei man schon deshalb nicht herumgekommen, weil die bisherige Umleitung nach Michaelisbruch ab Montag nicht mehr zur Verfügung steht. Dann wird nämlich die Brücke über den Rhinkanal gesperrt. Sechs bis acht Wochen lang erfolgen dort Sanierungsarbeiten.

Von Alexander Beckmann