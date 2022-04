Neustadt

Ein Alarm ist am Donnerstag gegen 3 Uhr an einem Umformwerk in der Köritzer Straße in Neustadt ausgelöst worden. Beamte der Bundespolizei, der Hubschrauber der Bundespolizei und Beamte der Inspektion Ostprignitz-Ruppin kamen zum Einsatz.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Nachbargrundstück. Von diesem stahlen sie rund 2500 Meter Kupferkabel verschiedener Legierungen beziehungsweise Querschnitte und legten sie am Tatort bereit. Als die Polizei kam, ergriffen zwei Männer die Flucht. Im Gewerbegebiet stellten Beamte zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 23 Jahren.

Ein Kriminaltechniker untersuchte am Donnerstag den Tatort. Die Höhe des Schadens sei seitens des Unternehmens mit mindestens 20.000 Euro angegeben worden, teilte die Polizei mit.

Verdächtiges Auto am Mittwoch in Neustadt

Die Polizei sucht indes Zeugen, die einen weißen Mercedes Sprinter am Mittwochabend in der Nähe gesehen haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 030/20 26 29 30 entgegen.

Von MAZonline