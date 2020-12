Neustadt

Da kann im Fernsehkrimi das Motiv des Täters noch so weit hergeholt erscheinen, Klaus Lehwald (77) hat schon merkwürdigere Verhaltensweisen erlebt. Mit inzwischen 25 Jahren im Ehrenamt ist der Neustädter einer der dienstältesten Schiedsleute weit und breit.

Von den Freunden, die wegen der gemeinsam gepflegten Hecke in jahrelangen erbitterten Streit geraten, über den Handwerker, dessen Hoffnung auf „Bezahlung“ in Naturalien der hübschen Kundin unerfüllt bleibt, bis hin zum alten Streithahn, der sich mit allen in der Nachbarschaft über kurz oder lang anlegt – Lehwald hatte sie alle zu Gast, hörte sich ihre Geschichten an und versuchte die Konflikte zu lösen.

Erste Instanz bei Streitigkeiten

Als ehrenamtliche Mitarbeiter der Amtsgerichte bilden Schiedsmänner und -frauen sozusagen die erste Instanz bei den meisten zivilrechtlichen und auch manchen strafrechtlichen Angelegenheiten. In jeder Großgemeinde, jedem Amt gibt es eine Schiedsstelle. Wenn jemand verspricht „Ich verklage dich“ und wirklich ernst macht, dann landet so etwas in aller Regel erst einmal bei den Schiedsleuten, bevor sich das Gericht überhaupt damit abgibt.

Klaus Lehwald hält das für absolut sinnvoll. „Nach einem Gerichtsurteil bleibt meistens eine Seite unzufrieden“, ist seine Erfahrung. „In der Schiedsverhandlung versuchen wir herauszufinden, warum es überhaupt zu dem Konflikt gekommen ist und wie eine Einigung aussehen könnte, die beide Seiten zufriedenstellt.“ So gesehen, fälle er kein Urteil über Vergangenes, sondern arbeite für die Zukunft.

So gut wie das Urteil eines Richters

Erst wenn das partout nicht klappt, geht die Sache vor Gericht weiter. Und erst dann wird es auch richtig teuer. Beim Schiedsmann oder bei der Schiedsfrau hingegen fällt lediglich eine kleine Aufwandspauschale an. Trotzdem ist eine bei ihnen getroffene Abmachung zwischen Streitparteien genauso gültig wie ein richterliches Urteil.

„Das Typische sind Konflikte unter Nachbarn oder im Geschäftsleben“, erzählt Klaus Lehwald. Streit um den Baum an der Grundstücksgrenze zum Beispiel oder der Vorwurf, vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllt zu haben. „Bei Beleidigungen oder Verleumdungen sind’s öfter die Frauen. Bei Tätlichkeiten eher Männer. Die hauen schneller mal zu. Aber Frauen geraten natürlich ebenso in Streit. Wenn ich Talent zum Geschichtenschreiben hätte, käme bestimmt einiges zusammen.“

Neustädter kennt seine Klienten

„In der Regel habe ich so sechs bis acht Schiedsverfahren im Jahr“, berichtet der Neustädter. Das sei ein für die Region normaler Wert. Allerdings gebe es auch noch die sogenannten Tür-und-Angel-Fälle. Die laufen nicht ganz so offiziell ab, sondern eben eher zwischen Tür und Angel. „Ich schicke den Leuten nicht gern eine offizielle Ladung“, sagt Lehwald. Lieber schaue er erst einmal selbst vorbei. „Da erkläre ich dann, worum es geht. Und meistens ist dann schon ’ne Menge Dampf raus.“ Oft genug sei das formale Schiedsverfahren dann gar nicht mehr nötig.

Lehwald kennt viele seiner Klienten persönlich. „Ich habe Fälle, die landen alle paar Jahre wieder auf meinem Tisch. Manche Leute leben den Streit.“ Außerdem ist der ehemalige Lehrer und Wasserwirtschaftler seit Anfang der 1990er-Jahre lokalpolitisch aktiv, war ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatstadt und sitzt nach einer Pause nun bereit seit wieder 2008 im Stadtparlament.

Die 30 Jahre sollen noch voll werden

Lehwald kennt sich einfach aus in der Gegend – nicht nur wegen der Arbeit in der Schiedsstelle. „Mit vielen kommt man ja immer mal wieder ins Gespräch.“ Es sei einfach eine Freude, wenn man dazu beitragen konnte, einen Streit auf Dauer beizulegen.

Das hält Klaus Lehwald bei der Stange. Gerade wurde er vom Amtsausschuss für eine weitere fünfjährige Amtszeit gewählt. Danach müsse man mal sehen, sagt der 77-Jährige. „Ich arbeite jetzt ja eine Stellvertreterin ein. Ob die das mal übernimmt?“ Allzu groß sei die Nachfrage nach dem Ehrenamt ja nicht.

Seine Sprechzeit hat Klaus Lehwald immer am ersten Dienstag des Monats von 17 bis 18 Uhr in der Neustädter Amtsverwaltung. Wegen Corona kommt es jetzt zu Einschränkungen. Kontakt ist aber jederzeit unter klaus.lehwald@web.de möglich.

Von Alexander Beckmann