Neustadt

Auch die Stadt Neustadt wird ihre Zustimmung zu Solarstromvorhaben künftig eventuell von einem Kriterienkatalog abhängig machen. Das sieht zumindest ein Beschlussentwurf vor, mit dem sich der Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverordneten bei seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Montag, dem 15. März, ab 19 Uhr im Parkhotel (Prinz-von-Homburg-Straße 35) auseinandersetzt.

Die Bedingungen für Photovoltaikprojekte, die das Papier vorschlägt, ähneln sehr der Richtlinie, welche die benachbarte Gemeinde Zernitz-Lohm im vergangenen Dezember verabschiedete. Es geht darin vor allem um Abstandsregeln zu Wohnhäusern, zur touristischen Anlagen, zu Bodendenkmalen und zu Alleen. Außerdem werden unter anderem Vorgaben zur Maximalgröße der Solarstromfelder, zu ihrer baulichen Gestaltung und ihrem späteren Rückbau gemacht.

Neustadt sieht wachsende Zahl von Anträgen

Als Begründung wird die zunehmende Zahl von Anträgen zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Region genannt. Das mache es „sinnvoll, dass zur Vorbeugung von Überfrachtungen des Landschaftsbildes Kriterien für die Errichtung solcher Anlagen erarbeitet werden.“ Damit soll die Amtsverwaltung eine Arbeitsgrundlage bekommen, um entsprechende Anträge zu bearbeiten.

Der Neustädter Stadtentwicklungsausschuss hat für Montag noch weitere Themen auf der Tagesordnung. So geht es beispielsweise um einen Wartungsvertrag für die Straßenbeleuchtung, um die Erneuerung der Brücke zwischen dem Stadtteil Spiegelberg und dem Freibad, um die Erschließung des neuen Wohngebietes Wildeshausener Straße und um die Kosten für einen Wasseranschluss auf dem Friedhof der Stadt.

Kita Spiegelberg wird wohl teurer

Ein wichtiger Punkt ist zudem die Kita Spiegelberg und wie weiter saniert und modernisiert werden soll. Seit August liegt dafür ein Fördermittelbescheid vor. Inzwischen geht die Bauverwaltung aber davon aus, dass die Kosten höher werden könnten als die bisher geplanten 343 000 Euro. Denn bei der bisherigen Planung seien die eventuelle Belastung des Areals mit Quecksilber und Arsen, der Umgang mit Niederschlagswasser sowie die Auswirkungen der geltenden Gestaltungssatzung auf den vorgesehenen, neue Zaun nicht ausreichend berücksichtigt.

Deshalb empfiehlt die Verwaltung, die Sanierung der Kindertagesstätte in zwei Abschnitte zu teilen. Zuerst wären die Außenanlagen mit Wegen, Terrasse, Treppen, Zaun und Pkw-Stellplätzen dran. Wenn der Aufwand dafür feststeht, käme in einem zweiten Abschnitt das Haus an die Reihe. Dort sollen die Terrasse im Obergeschoss, eine Gaube und zwei Waschräume hergerichtet werden.

Zu allen genannten Themen wird der Ausschuss am Montag lediglich beraten und gegebenenfalls Empfehlungen abgeben. Die letztliche Entscheidung ist Sache der Stadtverordnetenversammlung, die am 26. April dazu tagt.

Von Alexander Beckmann