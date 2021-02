Neustadt

Dass das Gelände längst aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist, sieht man der einstigen Neustädter Kläranlage an. Seit dem Bau des zentralen Klärwerks bei Kampehl in den 1990er-Jahren blieb das Areal südlich des Wohngebietes Vogelsang ungenutzt. Zwar steht noch der Zaun, doch die Natur ist längst dabei, die beiden alten Klärteiche zurückzuerobern.

Voraussichtlich im Sommer wird die Ruhe gestört. Die Stadt Neustadt will demnächst Bauarbeiten auf dem Gelände in Auftrag geben. Einer der beiden alten Teiche soll zum Regenrückhaltebecken werden.

Wasserrecht zwingt Neustadt zum Handeln

Die Kommune kommt nicht umhin. Bislang strömt das Regenwasser, das auf den rund 3,3 Hektar des Wohngebietes Vogelsang anfällt, durch zwei Rohrleitungen direkt in den südlich verlaufenden Graben L57 und von da aus weiter in die Dosse.

Das funktioniert zwar ganz gut, ist aber wasserrechtlich nicht länger zulässig. Denn das von Dächern und Verkehrsflächen fließende Wasser führt allerlei Ballast mit sich: Abfall, Erde, Staub, verwittertes Baumaterial, Reifenabrieb, Kraftstoff, Öle und Fette. All das soll nicht länger direkt im Graben landen. Schon vor anderthalb Jahren erlosch die Erlaubnis, das Oberflächenwasser des Wohngebietes ungefiltert durchzuleiten. Neustadt musste sich etwas einfallen lassen. Seit etwa vier Jahren laufen die Planungen nun schon.

Schadstoffe werden zurückgehalten

Den Gedanken, das Wasser einfach im Wohngebiet zu behalten, verwarf man recht schnell. Das von der Kommune beauftragte Ingenieurbüro stellt klar: „Die geologischen Verhältnisse (oberflächennaher Geschiebemergel) sowie die enge Bebauung am Ort der Entstehung des Niederschlagswassers gestatten keine Versickerung.“

Das Wasser muss also weiterhin in den Graben – aber sauberer als bisher. Das geplante Regenrückhaltebecken ermöglicht den Einsatz einer „Sedimentationsanlage mit Leichtflüssigkeitsrückhalt“. Sie ist in der Lage, sowohl Schwebstoffe als auch flüssige Verunreinigungen wie Benzin oder Öl zu einem guten Teil abzuscheiden.

Kläranlage hat sich zum Biotop entwickelt

Bauplatz wird der südlichere der beiden einstigen Klärteiche. Es soll ausgebaggert, abgedichtet und befestigt werden. Hinzu kommen technische Anlagen wie neue Leitungsrohre, die Sedimentationsanlage, ein kontrollierter Ablauf zum Graben hin und Zugänge für Wartungsarbeiten.

Allerdings hat sich das Areal dort im Laufe der vergangenen 25 Jahre zu einem kleinen Biotop entwickelt. Die alten Teiche füllen sich je nach Witterung ab und an mit Wasser und bieten Amphibien Lebensraum. Bäume und Sträucher wuchsen. Im dichten Röhricht brüten Vögel. ­Einige der Arten stehen unter Schutz.

Zugleich sehen Planer und Kommune aber keine andere Möglichkeit: „Für das Vorhaben gibt es im Hinblick auf Kostenminimierung und technische Realisierbarkeit keine zweckmäßige Alternative als den gewählten Standort.“

Zwei Monate Bauzeit vorgesehen

Das Idyll soll möglichst weitgehend erhalten bleiben. Geplant ist es, den nördlicheren der beiden einstigen Teiche auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern zu vertiefen und als Naturraum zu bewahren. „Baumfällungen erfolgen nicht. Im Böschungsbereich werden lediglich einige einzeln stehende Holunderbüsche beseitigt“, heißt es in der Baubeschreibung.

Die Stadt Neustadt lässt sich all dies einiges kosten. In ihrem Haushalt führt die Kommune rund 200.000 Euro für das Gesamtvorhaben auf.

Den jetzt veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen lässt sich entnehmen, dass der Bau des Regenrückhaltebeckens innerhalb von etwa zwei Monaten von Ende Juni bis Ende August dieses Jahres erfolgen soll. Welchen Preis die Baufirmen dafür wirklich aufrufen, das wird sich mit der Submission Ende April zeigen.

Von Alexander Beckmann