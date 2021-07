Neustadt

Momentan sieht es auf dem Areal südlich des Neustädter Wohngebietes Am Vogelsang ganz schön wild aus. Da, wo das Kraut nicht meterhoch steht, tritt zerwühltes Erdreich zu Tage. Dass das hier mal ein Becken zum Auffangen von Regenwasser werden soll, ist höchstens zu erahnen. Da haben die Bauleute noch einiges vor sich.

Im Februar hatte die Stadt Neustadt den Bauauftrag ausgeschrieben. Bis August, so der damalige Plan, sollte das Vorhaben nach zweimonatiger Bauzeit vollendet sein. „Das wird ein bisschen später“, sagt inzwischen Jens Goldberg von der Bauverwaltung des Amtes Neustadt. „Wir rechnen damit, dass es im Oktober fertig wird.“

Neustadt muss 220.000 Euro investieren

Auch beim Preis musste Neustadt etwas nachlegen. Die Planer hatten mit Kosten von rund 200.000 Euro gerechnet. Das günstigste Angebot der Baufirmen beläuft sich nun auf knapp 220.000 Euro.

Aber die Stadt kommt nicht drumherum. Bislang läuft das ganze Regenwasser, das sich auf Dächern und Straßen des rund 3,3 Hektar großen Wohngebietes sammelt, über zwei Rohrleitungen direkt in den südlich gelegenen Graben L57 und von da weiter in die Dosse.

Umweltrecht zwingt zum Handeln

So etwas lässt das geltende Wasserrecht schon seit Jahren nicht mehr zu. Denn im Graben und im Fluss landet auf die Weise kein sauberes Wasser. Niederschlag vermischt sich im Wohngebiet mit Abfällen, Staub, Baustoffen, Reifenabrieb, Kraftstoff, Öl.

Eine Alternative dazu, das Vogelsang-Wasser in den Graben abzuleiten, sahen Fachleute allerdings nicht. Dass sich alles direkt im Wohngebiet versickern ließe, schlossen sie aus.

Das Regenrückhaltebecken soll also künftig zumindest die gröbsten Verunreinigungen zurückhalten. Feststoffe können sich in dem Becken absetzen. Öle und Fette werden über eine spezielle Vorrichtung gesammelt. Fachleute sprechen von einer „Sedimentationsanlage mit Leichtflüssigkeitsrückhalt“.

Neue Nutzung für alte Kläranlage

Sie nutzt ein Areal, auf dem sich bis in die 1990er Jahre hinein die Neustädter Kläranlage befand. Sie verlor mit dem Bau des Klärwerkes bei Kampehl ihre Funktion und liegt seitdem brach. Längst hat die Natur das Gelände, das von zwei ehemaligen Klärteichen geprägt wird, wieder in Besitz genommen. Je nach Witterung füllen sich die Teiche mit Wasser und bieten so Amphibien und Vögeln einen Lebensraum.

Ein Teil der alten Kläranlage dient künftig als Regenwasserbecken. Quelle: André Reichel

An beiden inzwischen weitgehend zugewachsenen Becken sind nun Bagger und Planierraupe im Einsatz. Bewuchs und tierische Bewohner müssen weichen – zumindest vorübergehend.

Ein Teil bleibt der Natur vorbehalten

Der südliche Teich wird zum Sammelbecken ausgebaut, abgedichtet und befestigt. Neue Rohrleitungen, Zugänge für Wartungsarbeiten und ein kontrollierbarer Ablauf von der Sedimentationsanlage in den Graben ergänzen die Anlage.

Gleichzeitig will man den nördlichen Teich auf rund 1000 Quadratmetern nur etwas vertiefen, von alten Installationen befreien und ansonsten wieder der Natur überlassen. Bäume und Büsche sollen dabei möglichst unangetastet bleiben.

Von Alexander Beckmann