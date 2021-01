Neustadt

Das Seniorenwohnprojekt in der Neustädter Schulstraße startet seinen dritten Anlauf in der Stadtverordnetenversammlung. Bei einer Sondersitzung wird sich der Neustädter Hauptausschuss am Montag, dem 11. Januar, erneut mit der Angelegenheit befassen müssen, obwohl die Stadtverordneten ihr zuletzt im November eine Absage erteilt hatten.

Laut Tagesordnung für den kommenden Montag geht es nach wie vor um den Beschlussentwurf, der schon im Mai vergangenen Jahres erstmals diskutiert wurde: Der Investor, die B&K Immobilienprojekt GmbH Neuruppin, beantragt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein von ihr erworbenes Grundstück zwischen der Prinz-von-Homburg-Schule und der Schulstraße. Die Absicht ist, dort gut 20 kleine Wohnungen und Gemeinschaftsräume für das betreute Wohnen im Alter zu errichten.

Neustadt will Baugrundstück als Reserve

Die Stadtverordneten lehnten dieses Ansinnen im November letztlich mit der Begründung ab, dass die gut 4000 Quadratmeter für künftige Erweiterungen des Schulgeländes vorgesehen seien. So besagt es der seit 18 Jahren geltende Flächennutzungsplan der Stadt.

Zwar hatte das Amt Neustadt als Schulträger im Juni auf offizielle Nachfrage erklärt, entsprechende Vorhaben inzwischen ad acta gelegt zu haben, doch an der Auffassung der Stadtverordneten änderte das nichts. Das derzeit brachliegende Privatgrundstück soll auf unabsehbare Zeit Ausbaureserve für die Schule bleiben.

Allerdings war die Sache im November nicht ganz ausdiskutiert. „Das ist der Grund für die Sondersitzung: Zum Flächentausch wurde ja kein Beschluss gefasst“, erklärt Amtsdirektor Dieter Fuchs.

Anderen Platz an der Schulstraße vorgeschlagen

Die Idee war durchaus geäußert worden: Wenn die Stadt schon kein Baurecht für das Seniorenwohnen nahe der Schule schaffen will, so könnte sie dem Investor doch eine eigene, ebenso geeignete Fläche zum Tausch anbieten. Sogar ein konkreter Standort war bereits vorgeschlagen: ebenfalls an der Schulstraße, aber gut 300 Meter weiter südöstlich.

Dafür müssten offizielle Verhandlungen mit dem Investor aufgenommen werden. Die wiederum erfordern ein Votum der Stadtverordneten. Doch dieses – ob nun pro oder contra – blieb im Zuge der Novembersitzung aus. Offenbar ging es schlicht unter.

Am kommenden Montag, dem 11. Januar, ab 19 Uhr im Parkhotel soll das nun vorbereitet werden, bevor die Stadtverordneten am 25. Januar abschließend entscheiden. Absehen lässt sich bereits, dass der Flächentausch nicht mit einem Federstrich erledigt wäre. Harte Verhandlungen um den jeweiligen Wert der beiden Grundstücke und einen entsprechenden Ausgleich stehen zu erwarten. Über solche Details werden sich die Stadtverordneten aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit verständigen.

Von Alexander Beckmann