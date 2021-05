Neustadt

Der Neustädter Friedhof wird voraussichtlich einen neuen Brunnen statt einer Trinkwasserleitung bekommen. Die Wasserversorgung auf dem Gelände ist in der Stadt schon seit längerem Thema. Im vergangenen Jahr nahmen die Stadtverordneten für den Friedhof unter anderem einen „Wasseranschluss“ in die Haushaltsplanung 2021 auf. 6200 Euro wurden dafür reserviert.

Doch für diese Summe ist eine Leitung nicht zu haben. Der Wasser- und Abwasserverband „Dosse“ unterbreitete auf Anfrage ein Angebot über knappe 14.000 Euro, um die rund 250 Meter Rohr verlegen und anschließen zu lassen. „Und der Aufwand für die Archäologie lässt sich noch gar nicht abschätzen“, sagt die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Katrin Covic (CDU). Dass der Leitungsbau archäologisch begleitet werden müsste, steht außer Frage.

Friedhöfe erfordern weitere Ausgaben

Die Alternative läuft auf die bisherige technische Lösung hinaus: eine Versorgung mit Brunnenwasser. Die Amtsverwaltung veranschlagt für Sondierung, Brunnenbau, Pumpe und Klempnerarbeiten etwa 3800 Euro.

Dafür sprach sich auch der Stadtentwicklungsausschuss aus. Schließlich gibt es auf den Friedhöfen der Stadt noch mehr Vorhaben – beispielsweise an den Trauerhallen in Neustadt und Roddahn oder an Pflasterflächen in Neustadt. Für das kommende Jahr steht zudem die Trauerhalle Kampehl mit recht umfassenden Sanierungsarbeiten im Plan. Das letzte Wort hat auch in dieser Sache die Stadtverordnetenversammlung, die am 21. Juni tagt.

Von Alexander Beckmann