Neustadt

Das Haupt- und Landgestüt Neustadt veranstaltet am 11., 18. und 25. September seine diesjährigen Hengstparaden. Die gibt es inzwischen seit genau 100 Jahren.

„1921 ist die erste Hengstparade dokumentiert“, sagt die Geschäftsführerin des Gestüts Regine Ebert. Die Anfänge der heutigen großen Show ums Pferd seien damals aber eher pragmatisch gewesen. „Da ging es darum, den Bauern die Hengste vorzuführen, die das Land für die Zucht zur Verfügung stellte.“ Daran habe sowohl auf Seiten des Gestüts als auch bei den Landwirten großes Interesse bestanden. Schließlich eröffnete es Letzteren die Chance, gute Fohlen wieder ans Gestüt zu verkaufen.

Eine Dressurquadrille. Quelle: Haupt- und Landgestüt Neustadt

Also sei man zusammengekommen, um sich die Hengstkollektion anzusehen und eine Auswahl zu treffen. „Die Zuschauerzahlen waren natürlich bei weitem nicht die, die wir heute haben“, sagt Regine Ebert. Die Besucher kamen anfangs schließlich zu Fuß oder mit Pferd und Wagen.

Neustadt zieht Jahr für Jahr Tausende an

Im Laufe der Jahrzehnte wandelte sich die Veranstaltung vom Expertentreffen zur jährlichen Leistungsschau der Brandenburger Pferdezucht, die nun regelmäßig tausende Gäste aus nah und fern nach Neustadt zieht.

Eine historische Aufnahme von den Neustädter Hengstparaden Quelle: Haupt- und Landgestüt Neustadt

So soll es nach dem Ausfall von 2020 wieder sein. „Bezeichnend ist dieses Jahr, dass wir uns an historischen Programmpunkten orientiert haben.“ So werden sich einige der 16 Schaubilder der Rolle des Pferdes in der Landwirtschaft und im Militär widmen – samt historischem Gerät und Kostümen. Die Pferdezucht zu DDR-Zeiten wird ebenso dargestellt wie die aktuelle Bedeutung des Deutschen Sportpferdes für das Gestüt.

Gestüt bietet die komplette Belegschaft auf

„Es gibt auch die klassischen Schaubilder, die jeder mit der Hengstparade verbindet“, kündigt Landstallmeister Henning Frevert an: Spring- und Dressurquadrillen, die „Ungarische Post“ oder die römischen Quadrigen. „Solche Punkte gehören zu einer Jubiläumsparade natürlich dazu“, meint Frevert. „Wie immer sind all unsere Mitarbeiter und Auszubildenden aktiv mit dabei.“ Die 86 Frauen und Männer werden an den drei Sonnabenden gut zu tun haben. Hinzu kommen etwa 150 Pferde – vom Fohlen bis zum Top-Hengst.

„Und wir haben wie in allen Jahren Gäste mit eigenen Auftritten.“ Diesmal kommen sie unter anderem von den Landgestüten Celle und Moritzburg und vom tschechischen Staatsgestüt Kladruby. Mit dabei sind auch die Teilnehmer des Neustädter „Reitens in der Schule“, Fahrsportler aus Krumke oder einheimische Voltigierer.

Vier Stunden Programm und viel Drumherum

Das Programm auf dem Paradeplatz am Landgestüt (Havelberger Straße) beginnt jeweils um 13 Uhr und dauert samt Pause bis etwa 17 Uhr. Drumherum bevölkern Aussteller und Gastronomen das Areal.

Grundsätzlich sind Besucher bereits ab 10 Uhr willkommen. „Wir werden Kremserfahrten und Führungen anbieten“, sagt Carolin Pfanne, die im Gestüt für das Veranstaltungsmanagement zuständig ist. „Die Führungen ermöglichen den Zugang zu den Ställen.“ Der ist ansonsten wegen Corona derzeit verwehrt. Mit dem Kremser lässt sich das weitläufige Gestüt erkunden. Interessenten melden sich am Marketingstand des Haupt- und Landgestüts. Und: „Wir haben auch etwas für die Kinder vorbereitet.“

Hengstparaden unterliegen Corona-Regelungen

Kinder sind bis zum 6. Lebensjahr, oder wenn sie regelmäßig in der Schule getestet werden, von der 3-G-Regelung ausgenommen. Alle anderen Besucher müssen voraussichtlich nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Das hängt noch vom aktuellen Infektionsgeschehen in der Region ab. Auf jeden Fall werden die Kontaktdaten erfasst – gerne auch per App.

Tribünenplätze für 23 bis 33 Euro sollten möglichst reserviert werden. Stehplatzkarten für 13 oder ermäßigt 6 Euro gibt es an der Tageskasse. Eigene Sitzgelegenheiten darf man gerne mitbringen.

Programm und Reservierungen unter www.neustaedter-gestuete.de

Von Alexander Beckmann