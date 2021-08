Andreas Schumacher trat zu Wochenbeginn seinen Dienst als neuer Amtsdirektor in Neustadt an. Der 32-Jährige sieht die Verwaltung vor allem als Dienstleister für Kommunen und Bürger. Er setzt dabei auf Kooperation und Kontinuität.

