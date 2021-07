Noch bis Sonntag werden auf dem Gelände des Neustädter Landgestütes an der Havelberger Straße die Landesmeisterschaften im Dressurreiten ausgetragen. Besucher sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Anna Weilert vom Reit- und Fahrverein des Haupt- und Landgestüts Neustadt gehörte am Freitag zu den ersten Startern bei den Landesmeisterschaften in der Dressur in Neustadt. Quelle: Alexander Beckmann