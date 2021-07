Neustadt

Immer mehr Menschen zieht es raus aus den Ballungsgebieten hin zu Wohnorten, von denen aus sich die Großstadt bei Bedarf noch vergleichsweise günstig erreichen lässt. Für Kommunen wie die Stadt Neustadt eröffnen sich mit dem Zuzug auf der einen Seite neue Entwicklungsperspektiven. Auf der anderen Seite wird es für sie aber auch mehr und mehr zur Herausforderung, die Nachfrage zu befriedigen – vor allem was Bauland für Eigenheime angeht.

Das Wohngebiet „Klosterwald“, dessen Bebauung vor rund 15 Jahren planerisch geregelt worden war, ist längst voll. Seitdem hat die Stadt weitere Gebiete erschlossen oder ist aktuell dabei – erst vor anderthalb Jahren beispielsweise für 1,3 Hektar südlich der Wildeshauser Straße: Platz genug für etwa ein Dutzend Eigenheime. Schon stehen die potenziellen Bauherren Schlange.

Neustadt hat nur noch wenige frei Bauplätze

„Obwohl wir die neuen Grundstücke noch gar nicht angeboten haben, liegen schon Anfragen vor“, berichtet Amtsdirektor Dieter Fuchs. „Das Interesse an Baugrundstücken ist sehr groß.“ Inzwischen droht, der Platz auszugehen. „Ich gehe davon aus, dass wir in Neustadt jedes Jahr etwa zehn Eigenheime dazubekommen“, sagt Dieter Fuchs.

Im Wohngebiet „Zentrumsrand“ finden sich nach Einschätzung der Verwaltung aktuell noch etwa 15 Bauplätze, am „Klosterwald“ vielleicht drei. Und dann geht es schon um Lückenbebauung, die noch für eine Handvoll weiterer Vorhaben Potential bietet.

Landesplanung macht klare Vorgaben

Angesichts der Nachfrage lässt sich der Engpass absehen. „Neustadt muss da wirklich noch einiges tun“, schätzt der Amtsdirektor ein. Doch das ist für die Kommunalpolitik gar nicht so einfach.

Schon die Landesplanung macht bei der Erschließung neuer Baugebiete klare Vorgaben. Neustadt gelang es nach einigem Drängen im vergangenen Jahr als „grundfunktionaler Schwerpunkt“ eingestuft zu werden. Damit darf die Stadt innerhalb von zehn Jahren maximal drei Hektar pro 1000 Einwohner an neuem Bauland ausweisen. Im Falle Neustadts mit seinen rund 3500 Einwohnern wären das also rund zehn Hektar – einer pro Jahr. Damit ließe sich die aktuelle Nachfrage gerade so befriedigen.

Vorbereitung erfordert viel Aufwand

Doch der Weg bis zur Baugenehmigung ist lang. Für das Bauen auf der grünen Wiese braucht es Bebauungspläne. So etwas auf die Beine zu stellen, dauert regelmäßig mehrere Jahre. Ob die Kommune oder ein privater Träger den Anstoß gibt, macht da wenig Unterschied. Größere Vorhaben beruhten im Amt Neustadt in den vergangenen Jahren allerdings praktisch ausschließlich auf kommunalen Initiativen.

Mit Bebauungsplänen für Wohnbauflächen in Privatbesitz hatte das Amt Neustadt in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht: Erst wurde viel Aufwand in die Planung investiert und dann ging es nicht mehr voran. Neustadt und die Nachbarn in Zernitz-Lohm hatten 2019 daraufhin sogar beschlossen, Bauland grundsätzlich nur noch dann auszuweisen, wenn es sich in ihrem Besitz befindet.

Grundstückspreise steigen weiter

Solche Flächen müssen aber erst einmal zur Verfügung stehen. Und in jedem Fall kosten Planung und Erschließung Geld, das die Kommune vorschießen muss und das sie mit dem Verkauf wieder hereinholen will.

„Die Grundstückspreise werden sich also vor allem an den Erschließungskosten orientieren“, erwartet Dieter Fuchs. Mit 80 bis 90 Euro je Quadratmeter müssten Bauherren beispielsweise an der Wildeshauser Straße derzeit wohl rechnen. Beträge in dieser Größenordnung werden aktuell auch anderswo in der Region für neues, komplett erschlossenes Bauland verlangt. Die Kommunen machen damit nicht einmal nennenswerten Gewinn.

„Die Erlöse dienen dazu, neues Bauland zu akquirieren“, erklärt Dieter Fuchs. Zugleich müsse man bei den Preisen aber natürlich darauf achten, für Bauherren attraktiv zu bleiben.

Von Alexander Beckmann