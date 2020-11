Neustadt

In Neustadt wird es kein Seniorenwohnen nahe der Schule geben. Die Stadtverordneten lehnten es am Montag mit sehr klarer Mehrheit ab, für das Vorhaben ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten.

Gegenstand wäre ein bislang unbebautes, rund 4300 Quadratmeter großes Grundstück zwischen der Prinz-von-Homburg-Schule und der Schulstraße in Neustadt gewesen. Die Firma B&K Immobilienprojekt Neuruppin hatte die Baulücke mit dem Ziel erworben, dort ein Gebäude mit gut 20 Wohnungen und Gemeinschaftsräumen für Senioren zu errichten.

Anzeige

Neustädter diskutieren seit März

Im März warben die Investoren erstmals bei den Stadtverordneten um Unterstützung. Denn der ­ Neustädter Flächennutzungsplan sieht für das Areal seit vielen Jahren eine schulische Nutzung vor. Diese Festlegung müsste für das ­Vorhaben auf jeden Fall geändert werden.

Das fand anfangs auch die Zustimmung in den zuständigen Ausschüssen. Dann wurden Zweifel laut: Vertragen sich Schule und Sport mit Senioren? Und vor allem: Braucht die Schule das Grundstück nicht selbst?

Das Amt Neustadt als Schulträger sah auf ausdrückliche Nachfrage der Stadtverordneten allerdings keinen Bedarf: Eine Erweiterung des Schulgeländes sei auf absehbare Zeit nicht geplant.

Hoffnung auf mehr Kinder

Amtsdirektor Dieter Fuchs bestätigte am Montag noch einmal: Schule und Hort brauchen derzeit keinen zusätzlichen Platz. Mit dem aktuell laufenden Umbau des Schulhauses ergeben sich Reserven für die Kinderbetreuung, die aller Voraussicht nach für viele Jahre ausreichen.

Die Mehrheit der Neustädter Stadtverordneten mochte dieser Zusicherung aber nicht folgen. „Man kann nicht sagen, was in zehn oder 15 Jahren ist“, erklärte Marko Redel (Fraktion Die Linke) am Montag. Vielleicht gebe es ja bald viel mehr Kinder. Neustadt wolle schließlich wachsen. Nicht umsonst investiere man viel Geld in die Infrastruktur.

Eine Bebauung des Grundstücks an der Schule mit Seniorenwohnungen kommt für Redel daher nicht in Frage. „Wenn wir den Platz abgeben, dann nehmen wir alle Möglichkeiten für eine künftige Schulerweiterung.“

Nur zwei Stimmen für Seniorenprojekt

Dagegen gab es vereinzelten Widerspruch: Das Umfeld des Schul- und Sportkomplexes biete langfristig durchaus noch Potenzial für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Doch am Ende sprachen sich nur zwei Stadtverordnete dafür aus, dem Seniorenwohnprojekt am vorgesehenen Standort planerisch den Weg zu ebnen. Acht stimmten dagegen. Sieben enthielten sich der Stimme.

Im Zuge der monatelangen Diskussion hatten Stadtverordnete auch empfohlen, einen alternativen Standort für die Seniorenwohnungen zu suchen.

Alternativen sehr unsicher

Wie Amtsdirektor Dieter Fuchs am Montag berichtete, gab es dazu Anfang November ein Gespräch mit den Investoren. Man habe ihnen beispielsweise den Tausch mit einer Fläche im Baugebiet „Zentrumsrand“ südlich des Vogelsangs ­vorgeschlagen. „Aber auch da wäre eine Anpassung des Planes nötig.“ Außerdem müsste eine ganze Reihe von Details beispielsweise zum Wertausgleich geklärt werden.

Die Stadtverordneten positionierten sich am Montag nicht zu dieser Idee, obwohl Dieter Fuchs warnte: „Verzögerungen würden jetzt dazu führen, dass der Investor ganz abspringt.“

Fest steht jetzt nur, dass die 4300 Quadratmeter an der Schulstraße bis auf weiteres ungenutzt bleiben.

Von Alexander Beckmann