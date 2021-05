Neustadt

Neustadt, seine Brücken und kein Ende. Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung musste sich jetzt auch mit der Dosse-Brücke am Hauptgestüt befassen. Anlass war der Vorschlag der Bauverwaltung, das Bauwerk noch im laufenden Jahr mit Eigenmitteln zu sanieren.

Wie schon bei einer ganzen Reihe anderer Brücken im Amtsbereich bereitet auch am Hauptgestüt der Zustand der hölzernen Bauteile Sorgen. Seit der letzten Sanierung im Jahr 2004 haben vor allem der Fahrbahnbelag und das Geländer sichtlich gelitten. Im vergangenen Jahr gab die Brückenprüfung dem Bauwerk die Zustandsnote 2,8.

Neustädter Förderanträge scheiterten

Die Experten konstatierten zwar keine akute Gefahr, aber doch dringenden Handlungsbedarf, um vor allem weitere Schäden an der tragenden Konstruktion zu verhindern und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die 2020er Prüfungsergebnisse und die Mängelliste entsprechen nahezu im Detail jenen von 2017. Wörtlich wiederholt wird beispielsweise die Empfehlung: „Sämtliche Schrauben an den Pfeilerköpfen (Anschluss Pfeilerkopfbalken an die Pfeiler) nachziehen.“

2018 hatte die Amtsverwaltung für die Reparaturen einen Förderantrag beim Land gestellt, der allerdings zweimal abgelehnt wurde. Die Stadt plante für 2019 die damals geschätzten Sanierungskosten von 79.000 Euro in ihren Haushalt ein.

Kostenschätzung nicht mehr aktuell

Angesichts der gespannten Finanzlage der Kommune versuchte es die Verwaltung im November 2020 aber noch einmal mit einem Förderantrag. Neustadt nahm daraufhin für 2021 schon mal einen Eigenanteil von knapp 20.000 in seinen Haushalt auf. Doch die Hoffnung auf Fördermittel zerschlug sich erneut.

„Da die Brücke eine wichtige Verkehrsfunktion besitzt, ist es dringend erforderlich, den Fahrbahnbelag zu sanieren“, schätzt die Bauverwaltung jetzt ein. Doch die Ausgaben dafür hat Neustadt derzeit nicht im Plan. Zudem sind die letzten Kostenschätzungen inzwischen auch schon vier Jahre alt. Gegenwärtig bemüht man sich um aktualisierte Angebote.

Kommune müsste Vorhaben umschichten

Der Stadtentwicklungsausschuss befürwortete nun grundsätzlich das Vorhaben, die Brücke noch in diesem Jahr instand zu setzen und dies komplett selbst zu finanzieren. Das Geld dafür müsste durch Umschichtungen im Etat freigemacht werden. Die Ausschussvorsitzende Katrin Covic (CDU) erklärt dazu: „Wir haben empfohlen zu prüfen, ob auch eine kostengünstigere Sanierung und Verkehrsertüchtigung möglich wären.“ Letztlich liegt die Entscheidung über die Brückensanierung bei der Stadtverordnetenversammlung, die das Thema am 21. Juni auf der Tagesordnung hat.

Das gilt auch für die Fußgängerbrücke am Neustädter Freibad. In diesem Fall sieht der Stadtentwicklungsausschuss allerdings deutlich geringere Fortschritte. Vor einem Jahr hatten sich die Stadtverordneten prinzipiell gegen einen Abriss und für die Instandsetzung ausgesprochen, über das Wie herrscht allerdings nach wie vor Unklarheit.

Ausschuss unzufrieden mit der Verwaltung

Die Bauverwaltung hatte zwar Kostenvoranschläge für einen Neubau vorgelegt, doch die Kommunalpolitiker forderten im April, unbedingt auch Möglichkeiten für eine Reparatur zu prüfen. Dem Stadtentwicklungsausschuss lagen aber auch bei seiner jüngsten Sitzung noch keine entsprechenden Berechnungen vor.

„Die Verwaltung hat unseren Auftrag nicht erfüllt“, urteilt Katrin Covic. Die Baufachleute des Amtes bleiben bei ihrer Einschätzung, dass die Holzbrücke am Freibad nach gut 30 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat und – wenn überhaupt – komplett ersetzt werden müsste. Die Stadtverordneten und auch die Ausschussvorsitzende sehen das anders: „Man muss einfach nochmal gucken, ob es nicht eine kostengünstigere Lösung gibt.“

Im Ausschuss wurde nun die Idee geäußert, erst einmal den Oberbau der Brücke – also Belag, Geländer und so weiter – zu demontieren, um dann das Tragwerk gründlich prüfen zu können. „Unser Wunsch ist natürlich, die Brücke noch in diesem Jahr hinzubekommen“, sagt Katrin Covic. „Aber angesichts der Arbeit der Verwaltung wird das immer schwieriger.“

