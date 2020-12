Neustadt

Voraussichtlich Anfang Februar wird das Amt Neustadt offiziell die Stelle des Amtsdirektoren ausschreiben. Bei der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses bestätigten die Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden bereits jetzt den Wortlaut der Ausschreibung.

Demnach sollen Bewerber mindestens die Befähigung zum gehobenen allgemeinen Verwaltungs- oder Justizdienst oder eine vergleichbare Qualifikation mitbringen. Das heißt: Ein mindestens mit dem Bachelor abgeschlossenes Studium ist Voraussetzung.

Neustadt wünscht sich Sachkunde und Führungsqualitäten

Darüber hinaus wünschen sich die Neustädter, dass die Bewerber „durch den bisherigen Werdegang die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen“. Gesucht werde „eine engagierte, zielstrebige, vertrauensvolle und entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit Führungs- beziehungsweise Leitungserfahrung, vorzugsweise im kommunalen Bereich“.

Weitere Voraussetzungen seien überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, umfassende Fach- und Rechtskenntnisse sowie die Befähigung, Verwaltungsarbeit zu organisieren und Mitarbeiter anzuleiten und zu motivieren.

Der Amtsausschuss stellt in seiner Ausschreibung eine abschließende Bedingung: „Der Wohnsitz ist im Amtsbereich zu nehmen.“

Der Amtsausschuss wählt für acht Jahre

Amtsdirektoren werden in Brandenburg wie auch die hauptamtlichen Bürgermeister für acht Jahre als Wahlbeamte eingesetzt. Im Amt Neustadt mit seinen rund 8500 Einwohnern stehen dem Chef der Verwaltung laut brandenburgischer Kommunalbesoldungsverordnung für diese Zeit Bezüge von aktuell etwa 5500 Euro brutto im Monat zu. Das ist die unterste Besoldungsstufe für eine derartige Leitungstätigkeit. Zusätzlich kann eine sogenannte Dienstaufwandsentschädigung gewährt werden.

Anders als hauptamtliche Bürgermeister werden Amtsdirektoren in Brandenburg nicht direkt von allen Bürgern gewählt, sondern nur von den Mitgliedern des Amtsausschusses. So ein Amtsdirektor verfügt allerdings auch über kein Stimmrecht in den Gemeindevertretungen.

Dienstantritt Anfang August 2021

Im Amt Neustadt will der Amtsausschuss laut der aktuellen Planung Ende März über die Besetzung der Amtsdirektorenstelle entscheiden. Zuvor wird es ab Mitte März noch Vorstellungsgespräche mit den Bewerbern geben, die es in die Vorauswahl geschafft haben.

Läuft so weit alles glatt, soll der oder die Neue dann Anfang August den Dienst in Neustadt antreten.

Ein neuer Mann – oder vielleicht erstmals in der Geschichte des Amtes eine Frau – wird es auf jeden Fall sein. Dieter Fuchs, der den Posten seit 2013 innehat, will nicht wieder antreten. Der 65-Jährige erreicht im kommenden Sommer das Rentenalter und hat dann rund 50 Berufsjahre auf dem Konto. Er sagt: „Ich wünsche dem Amt Neustadt natürlich, dass sich ein guter Nachfolger findet.“

Von Alexander Beckmann