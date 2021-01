Neustadt

Die betreute Wohneinrichtung für Senioren in Neustadt soll nun doch dort entstehen, wo sie der Investor ursprünglich geplant hatte: in der Schulstraße nahe der Prinz-von-Homburg-Schule. Das beschlossen die Stadtverordneten am Montag. Allerdings standen den acht Ja-Stimmen auch drei Ablehnungen und fünf Enthaltungen gegenüber.

Seit rund einem Dreivierteljahr wird über das Vorhaben nun schon gestritten. Im Mai 2020 hatte der Investor, die Firma B&K Immobilien aus Neuruppin, seine Idee dem Bauausschuss präsentiert, auf den bereits erworbenen 4300 Quadratmetern Brachland ein Gebäude mit gut 20 seniorengerechten Wohnungen nebst Raum für Gemeinschaft und Betreuung zu errichten. Dafür müsste die Kommune ein Planverfahren einleiten, denn noch vermerkt der Flächennutzungsplan dort die Zweckbestimmung „Schule“.

Neustadt hatte Fläche für die Schule verplant

Dieser Punkt war es dann auch, der die anfängliche Zustimmung der Lokalpolitiker in Skepsis umschlagen ließ. Die Auffassung, das Areal für eventuelle künftige Schulerweiterungen vorzuhalten, setzte sich durch – obwohl das Amt Neustadt als Schulträger einen Bedarf ausdrücklich verneinte. Im November lehnten die Stadtverordneten das Seniorenwohnprojekt am angedachten Standort ab und schlugen stattdessen einen Flächentausch vor.

Diese Idee erwies sich letztlich als nicht realisierbar. Die einzige geeignete, kommunale Fläche befindet sich etwas südöstlich ebenfalls an der Schulstraße. Allerdings birgt sie finanziell mehr Potenzial für die Erweiterung benachbarter Wohngebiete. „Das ist für uns Bestandteil einer Entwicklungsfläche für die nächsten Jahre“, stellt Bürgermeister Karl Tedsen ( CDU) auf Nachfrage klar. Die Stadt erhoffe sich von der Vermarktung durchaus nennenswerte Einnahmen.

Bebauungsplan für Seniorenwohnprojekt

Dieser Auffassung folgte am Montag auch die Mehrheit der Stadtverordneten und nahm die Ablehnung des Bauvorhabens an der Schule vom November zurück – nicht ohne Widerspruch. „Prinzipiell machen wir das doch nur, weil wir keine geeigneten Tauschflächen haben“, befand André Stimm (Linke). „Wir haben also die Wahl zwischen Pest und Cholera.“

So mochte der Bürgermeister das nicht bewerten: „Für mich ist die Frage: Was ist die Entscheidung, die die Stadt voranbringt?“

Neustadt startet nun ein Bebauungsplanverfahren für das betreute Wohnen nahe der Schule. Ausdrücklich weist der Beschluss auf die Lärmbelastung durch Schule und Sport hin, die der Investor zu berücksichtigen habe.

