Dass es am Neustädter Freibad weiterhin eine Fußgängerbrücke geben soll, das hat die Kommunalpolitik längst beschlossen. Inzwischen steht fest, dass ein Neubau nötig wäre. Offen ist die Frage nach dessen Finanzierung.

Seit fast einem Jahr wird in Neustadt diskutiert, was aus der Fußgängerbrücke am Freibad werden soll. Quelle: Alexander Beckmann