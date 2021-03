Neustadt

Ob nun achtlos fallengelassen oder gezielt „entsorgt“ – an Sammelgut herrschte bei der Müllaktion des Vereins „Aktives Neustadt“ am Sonnabend kein Mangel. Das Spektrum reichte von der Zigarettenkippe bis zu Autoreifen und Sperrmüll.

Die engagierten Neustädter mussten nicht lange nach solchen Dingen in ihrer Stadt suchen. Quelle: Alexander Beckmann

Rund zwei Stunden lang waren über 50 aktive Neustädter mit Schubkarren und blauen Plastiksäcken in ihrer Stadt unterwegs. „Wir sind total überrascht, dass es so viele Leute sind“, freute sich die Vereinsvorsitzende Katrin Covic bei der Begrüßung vor dem Freibad. Der Aufruf des Vereins hatte sich keineswegs nur bis zu seinen Mitgliedern herumgesprochen. An Ausrüstung herrschte dank der Unterstützung durch die beiden Baumärkte im Ort kein Mangel.

Neustädter Verein wendet sich der Umwelt zu

„Wir haben uns vorgenommen, in Neustadt auch die Themen Natur und Umwelt anzugehen“, erklärte Birgit Gubalski von der dafür zuständigen Arbeitsgruppe des Vereins. „Wir werden Müll sammeln und auch mal ein Bienenprojekt machen oder so.“ Pflanzaktionen seien ebenfalls geplant. „Wir wollen Neustadt bunter machen.“

Viele junge Neustädter packten mit an. Dafür gab es zum Abschluss offizielle Anerkennung. Quelle: Alexander Beckmann

Das Müllsammeln vom Sonnabend war der diesjährige Veranstaltungsauftakt des Vereins „Aktives Neustadt“, der erst seit vorigem Jahr besteht. „Wir haben noch viel vor“, kündigt Katrin Covic an. Am 3. April veranstaltet der Verein einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind. „Dann kommt die ,Wanderung mit offenen Augen’.“ Die Aktion, die unter anderem von Sigrid Nau und Ronny Gubalski vorbereitet wird, will sich dem Erholungspotenzial der Stadt widmen. „Da wollen wir gucken, wie es um Wander- und Radwege steht“, sagt Sigrid Nau.

Wiederholung steht schon im Kalender

Für den April planen Nicole Stimm und Yvonne Nitsche einen Nähkurs für Jugendliche. Sie hatten zur Müllsammelaktion auch Malhefte und Medaillen „Fleißiges Bienchen“ für die zahlreichen jungen Teilnehmer gestaltet. Im Frühsommer will dieses Team zudem einen Bastelvormittag rund ums Thema Upcycling veranstalten.

Am Sonnabend füllten der Verein und seine Gäste 30 Säcke mit Müll. Es soll nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein. Am 18. September steht der „Internationale Clean-Up-Day“ im Kalender, der Müllsammeltag. Da wollen die Neustädter wieder losziehen – dann hoffentlich ohne Corona mit etwas mehr Gelegenheit zu abschließender Geselligkeit.

Einzeln und in kleinen Trupps machten sich die Akteure ans Werk. Nach etwa zwei Stunden waren 30 Müllsäcke gefüllt. Quelle: Alexander Beckmann

Bürger und Vereine beim Frühjahrsputz

Der Einsatz von Aktives Neustadt war Teil des Frühjahrsputzes, zu dem das Amt wie in jedem Jahr aufgerufen hatte. Vereinzelt waren Bürger dabei zu erleben, wie sie vor ihren Häusern die Spuren des Winters beseitigten. Auch rund um den Neustädter Jugendclub wurde geputzt – obwohl dort zumindest am Vormittag Jugendliche noch rar waren.

Vereine machten sich ebenfalls Ans Werk. Mitglieder des Anglervereins 1978 Neustadt beispielsweise richteten das Gelände rund um den Teich in der Amtsfreiheit her. „Gerade in diesen Zeiten ist man doch froh, wenn man mal was machen kann“, sagte der Vorsitzende Siegbert Weiß. Der Teich sei besonders für Kinder ein ideales Angelrevier. „Zwei bis drei Arbeitseinsätze im Jahr machen wir hier bestimmt.“

Auch der Anglerverein 1978 Neustadt war beim Frühjahrsputz aktiv und richtete das Gelände um den Parkteich in der Amtsfreiheit her. Quelle: Alexander Beckmann

Die Neustädter Angler setzten bei ihrem Einsatz übrigens wie die Müllsammler und alle anderen Frühjahrsputzer auf die Unterstützung des Amtes. Mitarbeiter des Bauhofes werden sich in dieser Wochen unter anderem daran machen, die gefüllten Säcke abzutransportieren und die Arbeit in den Grünanlagen fortzusetzen.

