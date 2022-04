Neustadt: Einbruch im großen Stil im Landesgestüt

Neustadt

Ein Einbruch ist der Polizei am Freitag aus dem Brandenburgischen Haupt- und Landesgestüt in Neustadt (Dosse) gemeldet worden. Ein Mann hatte gegen 3.30 Uhr zwei unbekannte Männer auf dem Gelände entdeckt. Der Zeuge versuchte noch, die Einbrecher aufzuhalten, doch die Männer stiegen in einen VW und flüchteten.

Täter steigen in 30 Objekte des Landesgestütes ein

Die Ermittlungen am Tatort ergaben, dass auf dem Gestütsgelände in rund 30 Objekte wie Garagen, Werkstätten und Bauwagen eingebrochen worden war. Außerdem lagen bereits mehrere Gegenstände wie beispielsweise ein Moped und Werkzeug zum Abtransport bereit.

Was genau beziehungsweise ob überhaupt etwas gestohlen wurde, war am Wochenende noch unklar. Diese Frage werde Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, hieß es am Sonntag von der Polizei. Ein Kriminaltechniker habe vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen entdecken Fluchtfahrzeug der Einbrecher in Dreetz

steht Das Fahrzeug der Einbrecher wurde im Laufe des Vormittages nach einem Bürgerhinweis in Dreetz bei Neustadt gefunden – verschlossen und ohne Kennzeichen. Das Auto habe niemandem zugeordnet werden können, so die Polizei. Der Wagen sei als Beweismittel sichergestellt worden.

Von MAZonline