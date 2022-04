Neustadt

Im Neustädter Hauptgestüt haben die Mitarbeiter in diesen Wochen besonders viele Pferde zu versorgen. Erst am vergangenen Freitag wurde wieder ein Fohlen geboren – das 35. in diesem Jahr. „Zwei fehlen noch“, sagt Carolin Pfanne. Dann sei der Jahrgang komplett. Das Wichtigste: „Die sind alle gesund und munter.“

Seit Februar wurden im Hauptgestüt bereits 35 Fohlen geboren. Quelle: Alexander Beckmann

Noch besteht der Alltag des Pferdenachwuchses vor allem darin, Milch zu trinken, zu schlafen und zusammen mit Mama regelmäßig für ein paar Stunden über den Hof zu toben. Doch schon am Sonnabend, dem 7. Mai, steht der erste öffentliche Auftritt an. Dann veranstaltet das Gestüt erstmals seit 2019 wieder seinen Fohlenfrühling. Von 13 bis 17 Uhr sind Besucher zu dem Hoffest für die ganze Familie im Hauptgestüt willkommen.

Den Fohlen im Gestüt Neustadt ganz nah

Natürlich wollen sie dabei den jungen Pferden ganz nahe kommen. Die zeigen sich da erfahrungsgemäß recht aufgeschlossen – Streicheln inklusive. „Mütter und Fohlen sind wie immer in den Paddocks im Gestütshof und können selbst entscheiden, wie nah sie den Gästen kommen wollen“, erklärt Carolin Pfanne, die die Veranstaltung vorbereitet.

Neben solchen ganz persönlichen Begegnungen bietet das Fest einen sozusagen amtlichen Teil: die Fohlentaufe. Eines der Jungtiere soll an diesem Tag seinen Namen bekommen. „Wir bereiten Vorschläge vor, aus denen die Gäste auswählen können“, kündigt die Gestütsmitarbeiterin an.

Schließlich gehe es für das Tier nicht nur um irgendeinen Spitznamen, sondern um den richtig offiziellen Namen für den Rest des Lebens. „Das muss ja bestimmten Vorgaben entsprechen.“

Haupt- und Landgestüt ruft beim Fohlenfrühling zum Malwettbewerb auf

Die Fohlen stehen auch im Mittelpunkt eines Malwettbewerbs. „Wir rufen Kinder und Jugendliche bis 14 auf, Fohlenbilder zu malen und mitzubringen“, sagt Carolin Pfanne. „Für jeden Beitrag gibt’s ein kleines Dankeschön.“ Außerdem werde eine Jury die schönsten Werke prämieren. „Und wir werden alle Bilder ausstellen.“

Wer will, kann beim Fohlenfrühling aber auch einfach nur genießen. Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeit. An Essen und Getränken wird es nicht fehlen. Kremserfahrten und Führungen warten auf Teilnehmer. Kinder können malen, basteln, auf Ponys reiten oder beim Steckenpferderennen starten.

Kinder können beim Steckenpferderennen antreten. Quelle: Bjoern Schroeder

Reiter treten zum Fohlenfrühling auf

Selbstverständlich wird der Reitsport eine Rolle spielen. Vorführungen des „Reitens in der Schule“ und der Neustädter Voltigierer stehen auf dem Programm. „Unsere Auszubildenden sind auch mit dabei“, kündigt Carolin Pfanne an. „Außerdem gestalten sie eine Station mit Wissen rund ums Pferd.“

Die Neustädter Voltigierer sind am 7. Mai mit von der Partie. Quelle: Alexander Beckmann

Der Eintritt zum Fohlenfrühling am Nachmittag des 7. Mai im Hof des Neustädter Hauptgestütes kostet 10 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder „ab Fohlengröße“ – also ab etwa einem Meter. Alle kleineren kommen umsonst rein.

Am 18. Juni Sommerfest im Landgestüt

Parkplätze gibt es an der Reithalle „Waldschlösschen“ am südlichen Rand des Gestütsgeländes. Bei Bedarf kann das Gestüt weitere Flächen bereitstellen. Als Zufahrt empfiehlt sich die Neustädter Lindenstraße.

Für den 18. Juni plant das Gestüt übrigens seine nächste große Veranstaltung: das Sommerfest. Abends gibt es dann Tanz und Live-Musik mit der „Holzband“. Eintrittskarten können schon jetzt bestellt werden.

Von Alexander Beckmann