Neustadt

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens lädt die Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt für Samstag, 21. August, zu einer Jubiläumsfeier ein. Den Höhepunkt bildet dabei das Gala-Orchesterkonzert „Mozart plus“ mit dem Neuen Konzertorchester Berlin unter Leitung des argentinischen Dirigenten Pablo Druker.

Begleitet wird das Konzert von einer Lasershow. Zum 20. Geburtstag geht es aber den ganzen Tag rund am Gestüt, das ein dreiteiliges Programm von Familienunterhaltung, Pferdeshow und Musik im historischen Ambiente zusammengestellt hat.

Das Tagesprogramm

Von 12 bis 18.30 Uhr wird ein Hoffest für die ganze Familie gefeiert. Im Park und Innenhof des Hauptgestüts erwartet Gäste neben einem abwechslungsreichen Pferdeprogramm, Kammermusik und kulinarischen Köstlichkeiten der Region auch die mit Bildern und Musik untermalte Vorstellung des Buchs „Edle Pferde an der Dosse“, fotografiert von der Künstlerin Jana Harder. Führungen und Kremserfahrten runden das Tagesprogramm ab.

Tickets für das Hoffest kosten 15 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Das Gala-Orchesterkonzert

Neues Konzertorchester Berlin Quelle: Agentur

Auf dem Paradeplatz entführt das Neue Konzertorchester Berlin unter der Leitung des argentinischen Dirigenten Pablo Druker am Abend ab 20 Uhr die Besucher in die Welt von Mozart. „Mozart Plus“ heißt das Konzert und greift mit Auszügen aus Mozarts Oper „Don Giovanni“ – auch das Gründungsjahr des Gestüts 1788 auf – denn „Don Giovanni feierte im selben Jahr in Wien Premiere. Gekrönt wird der Konzertabend von einer Lasershow mit Orchesterbegleitung.

Die Tickets kosten ab 40 Euro. Mit dem Billet für das Konzert erhält man aber auch Eintritt zum Hoffest sowie zun „After Concert“

After Concert

Ab 21.30 Uhr gibt es Musik & Licht im Landgestüt. Der Abend klingt im stimmungsvoll beleuchteten Innenhof mit Live-Musik der Band Cube aus. Ab Mitternacht legt dann ein DJ auf und sorgt für musikalische Untermalung und tanzbare Klänge.

Die Tickets für „After Concert“ kosten 12 Euro.

Mehr Informationen zum Jubiläumsfest sowie zum Gestüt gibt es auf der Internetseite der Neustädter Gestüte, dort sind auch noch mal die Programmpunkte beschrieben. Die Tickets gibt es unter www.neustädter-gestuete.reservix.de/events.

und Tickets gibt es im Internet unter www.neustaedter-gestuete.de. Tickets können auch telefonisch reservier werden unter Tel. 033970/5 02 95 33. Da die Personenzahl coronabedingt begrenzt ist, rät das Gestüt, die Tickets im Vorverkauf zu erwerben.

Eine Kremser-Kutsche wartet vor dem Gestüt. Quelle: Thorsten Keller

Das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt in Neustadt ist eines der größten Gestüte Europas. Pferdezucht und Pferdeausbildung sowie Tourismus und Sport stellen die Kernbereiche des Stiftungshandelns dar.

Dabei verkörpert das Neustädter Gestüt über 230 Jahre hippologische Tradition. Das 1788 durch den Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. gegründete Gestüt gehört zu den wenigen Standorten, die neben dem traditionellen Landgestüt mit den Landbeschälern auch ein Hauptgestüt mit einer Stutenherde beherbergen. Zur Zeit stehen den Züchtern in Neustadt 41 Hengste unterschiedlicher Rassen im aktiven Zuchtbestand zur Verfügung.

Lesen Sie auch:

Von MAZ-online