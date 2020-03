Neustadt: Kein bestätigter Verdachtsfall nach dem Ende der Quarantäne von mehr als 2200 Menschen

Neustadt

Der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs ist froh, dass nach der häuslichen Isolation in Neustadt und Umgebung – sie ist seit Mittwoch beendet – sich bislang keine Betroffenen mit Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten, beim Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin gemeldet haben. Insgesamt waren mehr als 2200 Menschen in Quarantäne.

Quarantäne wurde vorsorglich angeordnet

Die wurde vorsorglich angeordnet, weil an einer Beratung in einem Neustädter Reitinternat vor zwei Wochen eine Frau aus Berlin teilgenommen hatten, die mit Corona infiziert war, es aber zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht wusste. An der Beratung waren unter anderem Reitlehrer der Prinz-von-Homburg-Schule und eine Mitarbeiterin des Amtes Neustadt beteiligt. Deshalb wurden, nachdem der Verdacht auf Corona bekannt war, insgesamt 19 Personen auf das Virus getestet und die Schule wurde vorsorglich geschlossen.

Alle Testergebnisse waren negativ

13 getestete Personen kamen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Alle 13 Testergebnisse sind negativ. Das letzte Ergebnis ging kam am Mittwochvormittag beim Gesundheitsamt des Kreises ein. Eine Person befand sich in häuslicher Quarantäne in Österreich, teilte Kreis-Pressesprecher Alexander von Uleniecki mit. Sie habe an den vergangenen Tagen intensiven Kontakt in die Heimat und zur Gesundheitsbehörde gehabt und sich wie alle anderen nicht über Symptome beklagt.

Die anderen sechs getesteten Personen kamen nicht aus dem Landkreis OPR. Deshalb seien ihre Ergebnisse für das hiesige Gesundheitsamt nicht so entscheidend, so von Uleniecki. Er bestätigt auch, dass sich bislang keiner der Betroffenen, die in häuslicher Isolation waren, beim Gesundheitsamt gemeldet hatte, weil er Husten, Fieber und Atemnot hat.

Kein Mitarbeiter des Amtes Neustadt ist infiziert

Amtsdirektor Dieter Fuchs hat seit Montag fast alle Mitarbeiter wieder im Amt. Einige seien krank, aber nicht coronaverdächtig. Andere müssten wegen der Kinder zu Hause bleiben. Beide Kitas in der Stadt aber auch die Einrichtungen auf den Dörfern bieten eine Notbetreuung an.

Die Mitarbeiter des Amtes arbeiten in ihren Büros, haben aber keinen direkten Kontakt zu den Bürgern. Im Foyer des Rathauses steht ein Schild, das darauf hinweist, dass ein speziell eingerichtetes Bürgerbüro nur noch dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Das Amt Neustadt ist für Besucher geschlossen. Es gibt ein speziell eingerichtetes Bürgerbüro, das immer dienstags geöffnet ist. Quelle: André Reichel

Spezielles Bürgerbüro in Neustadt

Dort können die Bürger ihr Anliegen vortragen. Ist es dringend, wird es an den entsprechenden Mitarbeiter im Amt weiter geleitet. „Wir wollen so den persönlichen kontakt ausschließen, um unsere Mitarbeiter zu schützen“, sagt Fuchs. Er bittet die Einwohner des Amtsbereiches um Verständnis und darum, wirklich nur in dringenden Fällen ins Amt zu kommen.

Indes sind die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Uckermark in Brandenburg laut Statistik des Landesgesundheitsamtes die einzige Kreise die bis Stand 17. März abends noch keinen bestätigten Corona-Fall hatten.

Ob das in OPR an der vorsorglichen Quarantäne in Neustadt liegen könnte, kann Uleniecki nicht sagen. Er denkt, dass es eine mögliche Ursache dafür sein kann. Aber eben nur eine. Verbindliche Aussagen dazu zu treffen, warum sich das Virus in OPR noch nicht so ausgebreitet hat, wie anderswo, dafür sei es derzeit noch zu früh, so der Kreis-Sprecher.

Von Sandra Bels