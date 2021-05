Der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs dankte allen Kita- und Hortmitarbeitern am Tag der Kinderbetreuung für ihren Einsatz. In der Coronazeit seien die Belastungen besonders groß. Dieter Fuchs brachte in den jeweiligen Einrichtungen große Kisten voller Früchte vorbei.