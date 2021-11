Neustadt

In Neustadt stoppte die Polizei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr einen 17-jährigen, der auf einem Roller fuhr und dabei ein Handy in der Hand hatte. Zudem stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Weiterhin wurde festgestellt, dass das am Roller montierte Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig ist und offensichtlich auch nicht für dieses Krad ausgegeben worden war.

Der junge Mann war auch nicht Eigentümer und machte im Verlauf der Blutprobenentnahme widersprüchliche Angaben zu den Eigentumsverhältnissen. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-Online