Neustadt: Tag der offenen Tür bei der Wäscherei Ney 

Neustadt

Große helle Räume, ganz anders als am alten Standort in Kyritz. Der alte Edeka in Neustadt ist jetzt das Domizil der Wäscherei Ney, ehemals Langfeld. Mit einem Tag der offenen Tür stellen Inhaber Stefan Ney und seine Frau Janine ihre Räume am Samstag von 10 bis 13 Uhr vor. Neugierige sind willkommen.

Eine gute Woche wird nun schon am neuen Standort gearbeitet. Bis zum Umzug nutzte Ney noch die Räume der früheren Wäscherei Langfeld, deren Kunden er übernommen hat. „Wir sind die einzige Wäscherei im Landkreis Ostprignitz-Ruppin“, sagt Stefan Ney. Und hat das sogar vom Landkreis bestätigt bekommen.

Der Umbau in Neustadt begann im Februar

Der Umbau der alten Verkaufsräume in Neustadt begann Anfang Februar. „Bis Mai haben wir gebraucht“, sagt der Chef. Ohne die Hilfe der Familie und seiner Frau sei das nicht möglich gewesen, denn parallel dazu lief ja die Arbeit der Wäscherei in Kyritz. Auch beim Umzug halfen Familie und Freunde.

In den neuen Räumen ist viel mehr Platz als in den alten. Quelle: Sandrs Bels

„Wir wären gern in Kyritz geblieben“, sagt Ney. Er hat wochenlang nach einem geeigneten Objekt gesucht, aber keins gefunden, welches auch in Sachen Mietpreis für den Unternehmer annehmbar gewesen wäre. Der Umzug nach Neustadt zieht nach sich, dass es in Kyritz künftig eine Annahmestelle der Wäscherei gibt. Sie befindet sich im Geschäft von Franziska Seidenschnur, Charmant Moden.

Neben den Wäscherei-Angeboten können die Kunden nun auch einen Gardinenservice in Anspruch nehmen. Das bedeutet: abnehmen, waschen, aufhängen. Auch die Reinigung von Pferdedecken will Stefan Ney vielleicht schon ab Ende des Monats anbieten. „Dafür wird aber eine extra Maschine benötigt, die noch nicht da ist“, sagt er.

Neustädter Wäscherei hat sechs Mitarbeiterinnen

Derzeit hat er sechs Mitarbeiterinnen und einen Fahrer, der die Wäsche bei Bedarf abholt und retour bringt. Ney will weitere Arbeitsplätze schaffen. Dazu muss sich aber erst die Situation im Gastrogewerbe wieder normalisieren. Derzeit werde ja besonders in diesem Bereich nicht so viel frische Wäsche gebraucht. Deshalb musste er die Mitarbeiter zunächst auf Kurzarbeit setzen. Aber diesntags und donnerstags wird gearbeitet in der neuen Wäscherei. Ney blickt optimistisch in die Zukunft. „Es wird besser: Hauptsache wir können überhaupt arbeiten“, sagt er.

Von Sandra Bels