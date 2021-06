Neustadt: Travestieshow Miss Starlight nach Coronapause wieder in Olafs Werkstatt

Neustadt

Thomas Sirko fiebert dem 25. Juni entgegen. Dann sieht er endlich seine Fangemeinde in Neustadt wieder. Das aber nicht als Thomas Sirko, sondern als Miss Starlight auf der Kleinkunstbühne in Olafs Werkstatt.

Fast ein Jahr lang standen Sirko und sein Partner Florian Gerland nicht mehr auf der Bühne. Corona war Schuld daran, Veranstaltungen verboten. „Aber unsere Fans in Neustadt und Umgebung haben uns nicht vergessen“, erzählt Sirko. Immer wieder haben sie ihnen Mut zugesprochen, Mut durchzuhalten und Hoffnung auf ein Wiedersehen gemacht. Kontakt hielten die Künstler über Whatsapp und soziale Medien zu den Familien. Nun sehen sich alle wieder.

Travestieshow ist seit fünf Jahren in Neustadt

Seit fünf Jahren treten die Travestiekünstler aus Hannover in Neustadt auf. Im Sommer und zu Weihnachten sind ihre Shows längst fest eingeplant. Eher durch Zufall war Miss Starlight damals in die Stadt der Pferde gekommen. Eine andere Travestie-Gruppe hatte abgesagt. Damals sprangen Thomas Sirko und Florian Gerland spontan ein. Und so wurde aus der Not eine Tradition.

Die Künstler hatten in den vergangenen Wochen viel Zeit, sich auf ihr Comeback in Neustadt vorzubereiten. „Der eine oder andere Fan wird vielleicht auch ein bisschen komisch gucken“, sagt Sirko. Er hat nämlich die Auszeit genutzt und 25 Kilogramm abgenommen. „Ich habe viel im Garten gearbeitet“, sagt er. Die neue Form macht es ihm möglich, alte Kostüme wieder zu tragen. „Ich habe sie ein bisschen aufgewertet, mit Strass und ein bisschen Glitzer“, sagt Sirko. Mehr will er aber nicht verraten.

Neue Künstlerin für das Neustädter Publikum

Für die Auftritte in Neustadt haben sich die Künstler diesmal natürlich wieder Verstärkung geholt. So sind es die Fans von ihnen gewohnt. Es sind Miss Monique und Donna Deluxe. Als Highlight kündigt Thomas Sirko seine Kollegin Gene Pascal aus München an. „Sie war noch nie in Neustadt, ist sonst immer schon fünf Jahre im Voraus ausgebucht“, so Sirko. Umso mehr freut er sich, sie jetzt nach Neustadt mitbringen zu können.

Sirko hat in den vergangenen Monaten aber nicht nur im Garen gearbeitet. Er nutzte die Zeit auch, um ein Kochbuch zu schreiben. „Nicht nur ein Kochbuch“, das ist der Titel. Der Travestiekünstler ist gelernter Hotelfachmann und beschreibt darin eigene Rezepte und verbindet sie mit Travestiegeschichten. Das Buch wird aber erst zur Weihnachtsshow zu haben sein. Derzeit wird es Korrektur gelesen, wie von Sirko zu erfahren war.

Coronahilfe und Kurzarbeitergeld

Er kam 2012 zur Travestie. Bevor er seinen Partner Florian Gerland kennen lernte, der als Luftfahrzeugavioniker bei der Bundeswehr arbeitet, trat er in Hamburg auf. Florian Gerland ist Chef von Miss Starlight, Thomas Sirko bei ihm angestellt. Dadurch bekam er Kurzarbeitergeld in der Coronapause. „Wir haben auch Coronahilfe bekommen, die aber von den Außenständen wegen der fehlenden Engagements verschlungen wurde“, so Sirko. Er hofft nun, dass alle geplanten Auftritte in Neustadt stattfinden können. Die Travestie-Show Miss Starlight ist am 25., 26. (ab 19 Uhr) und 27. Juni (ab 15 Uhr) in Olafs Werkstatt zu erleben.

Eintrittskarten für Miss Starlight gibt es im Internet auf der Seite www.olafs-werkstatt.de oder telefonisch unter 033970/1 44 23.

Von Sandra Bels