Neustadt: Trotz Corona-Quarantäne sind die beiden Kitas geöffnet

Trotz der Corona-Quarantäne in Neustadt und der Schließung der Schule sind die Kitas Spiegelberg und Köritz geöffnet. Die Kitaleiterin vom Spiegelberg Stefanie Scheer ist selbst betroffen. Sie hat ein Kind in der Prinz-von-Homburg-Schule. „Ich wäre lieber arbeiten gekommen“, sagt sie am Telefon. „Die Arbeit stapelt sich bestimmt im Büro“, fügt sie an.

Kitaleiterin ist auch in Quarantäne

Die Kitaleiterin findet es nicht in Ordnung, dass die Kitas noch offen sind. Es gibt einen Menge Geschwisterkinder von Schülern in den Kitas. Von den 98 Kindern auf dem Spiegelberg fehlen allein mehr als 30 wegen der Quarantäne. Auch vier Erzieherinnen sind betroffen.

Diane Protz ist die Leiterin der Kita Köritz und findet es richtig, dass die Quarantäne angeordnet wurde. Es ist zwar noch nichts bestätigt, aber trotzdem sind die Menschen in Aufruhr. Andererseits müssen sie aber auch geschützt werden. „Gerade deshalb weil wir hier auf engstem Raum zusammen arbeiten", sagt sie. Quelle: André Reichel

Ähnlich ist es in der Kita Köritz, deren Leiterin zwar im Dienst ist, aber von den 94 Kindern sind in dieser Woche nur etwa 30 da. Fünf Erzieherinnen fehlen ebenfalls wegen des Corona-Verdachtes in Neustadt.

Ruhiger Betrieb in den Kitas von Neustadt

Für Diane Protz und ihre Kolleginnen ist es ein eher ruhiger Betrieb. Einige Kinder seien auch vorsorglich abgemeldet worden, sagt sie. In beiden Kitas geht der Alltag normal weiter. Es finden sich auch keine Hinweise an den Eingangstüren auf die Quarantäne.

Silke Abraham arbeitet als Erzieherin in der Kita Spiegelberg in Neustadt. Im Moment macht sie sich noch keine Sorgen wegen des Corona-Verdachtes. „Ich finde es aber wichtig, dass die Quarantäne-Maßnahme getroffen wurde", sagt sie. Außerdem freut sie sich darüber, dass betroffenen Eltern der Kita so einsichtig waren und ihre Kinder sofort abgemeldet haben. Quelle: Silke Abraham

Die MAZ fragte beim Landkreis OPR nach, warum die Kitas geöffnet blieben, wo doch so viele Kinder betroffen sind. Die Pressestelle dort hat auf die Frage bislang wegen der Flut an Presseanfragen nicht geantwortet.

