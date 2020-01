Bürgermeister empfängt Neustadt Babys

Neustadt

Sie heißen Carl, Joshua und Arthur und sind die jüngsten Neustädter. Zusammen mit ihren Müttern waren die drei Jungen am Montag in der Kita Spiegelberg. Dort wurden sie von Neustadts Bürgermeister Karl Tedsen empfangen und bekamen kleine Geschenke. Das Auspacken fiel den Kleinen gar nicht schwer. So ein raschelndes Geschenkpapier ist schließlich ein feines Spielzeug.

Zweite Babybegrüßung

Zum zweiten Mal hatte der Bürgermeister zu dieser Begrüßungsrunde eingeladen. Das gab es vorher nicht. Da wurden die neugeborenen Kinder auch begrüßt, aber mit einem Brief. Tedsen ist es aber wichtig, dass die jungen Eltern ihn kennenlernen. Und er bot ihnen auch gleich Hilfe an, wenn sie benötigt wird.

Treffen in der Kita Spiegelberg

Das Treffen fand diesmal in der Kita Spiegelberg statt. Beim ersten mal traf man sich in der Kita Köritz. Von den sechs eingeladenen Familien waren drei gekommen. Anne Herbrich, Mutter von Carl, kennt die Kita selbst noch aus Kindertagen. „Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt“, sagt sie. Bei Nadine Pütt ist es der Partner Markus Schulze und Papa von Joshua, der die Kita auf dem Spiegelberg in seiner Kindheit besucht hat.

Betreuungsantrag schon gestellt

Beide Mütter haben schon einen Betreuungsantrag für ihre Steppkes gestellt. Sie sollen in die Kita gehen, wenn sie ein Jahr alt sind. Jasmin Amarell weiß noch nicht, wann sie ihren Sohn Arthur Ewald in die Kita gibt und wohin. Aber sie fand die Möglichkeit gut, sich die Kita Spiegelberg schon mal anzuschauen.

Neue Kitaleiterin vorgestellt

Bei der Gelegenheit stellte sich auch gleich die neue Kitaleiterin vor. Es ist Stefanie Scheer, die der langjährigen Chefin Sigrid Nau folgt. Sie ging Ende Dezember in den Ruhestand. Sechs Bewerbungen gab es laut Tedsen für den Posten, den die Stadt ausgeschrieben hatte. Stefanie Scheer arbeitete zuvor in Breddin und war dort stellvertretende Kitaleiterin. Nachdem klar war, dass sie die Stelle bekommt, hospitierte sie zwei Monate bei Sigrid Nau, um die Arbeit kennen zulernen.

98 Plätze sind vergeben

Die Kita Spiegelberg hat 98 Plätze, die derzeit alle vergeben sind. „Wir haben eine Warteliste, rechtzeitigen Anmelden lohnt sich“, sagt Stefanie Scheer. Den beiden Müttern aus Neustadt konnte sie bereits eine Zusage geben. Es sei immer gut, einen Betreuungsantrag zu stellen, sobald die Kinder geboren sind, so die Kitaleiterin.

Ein Gutschein, Socken und ein Begrüßungsbrief gehören zum Geschenk, das die jungen Familien in Neustadt bei der Babybegrüßung bekommen. Quelle: Sandra Bels

Die Kinder werden auf dem Spiegelberg in so genannten Familiengruppen betreut. „So können auch die Geschwisterkinder den Tag zusammen verbringen“, sagt die Kitaleiterin. Zum Team der Kita gehören 20 Mitarbeiter. Gekocht wird selbst.

Von Sandra Bels