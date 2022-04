Neustadt

Über den Abriss der „Schinderbrücke“ am Dossewall bei Wusterhausen ist weiterhin nicht entschieden. Die Neustädter Stadtverordneten vertagten am Montag ihr Votum über die Zukunft des Bauwerks bis zur nächsten Sitzung am 20. Juni.

Seit über einem Jahr wird sowohl in Neustadt als auch in Wusterhausen diskutiert, wie es mit der Brücke weitergehen soll. Denn die heutige Konstruktion entstand 1998 zwar auf Initiative des Amtes Neustadt, doch der Standort liegt auf Wusterhausener Gemarkung.

Weder Neustadt noch Wusterhausen haben Geld für die Schinderbrücke

Obwohl die Brücke nie eine echte Verkehrsfunktion erfüllte, hinterließen die vergangenen gut 20 Jahre Spuren an dem Holzbauwerk. Den steigenden Aufwand für die Wartung wollte die Stadt Neustadt nicht länger tragen – von den Kosten eines Neubaus ganz zu schweigen.

Die Brücke in die eigene Verantwortung zu übernehmen, lehnte Wusterhausen im vergangenen Jahr mit Blick auf den finanziellen Aufwand ab. Die Neustädter Stadtverordneten wiederum konnten sich im ersten Anlauf nicht zu dem von der Amtsverwaltung vorgeschlagenen Abriss durchringen. Zugleich wurde die Brücke im September wegen akuter Baufälligkeit gesperrt.

Die sogenannte Schinderbrücke zwischen Neustadt und Wusterhausen ist seit September aus Sicherheitsgründen gesperrt. Quelle: privat

Untersuchung ergab schwere Schäden am Holz

Im November trafen sich Neustädter und Wusterhausener aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zu einem Ortstermin. Als Holzbau-Experte aus Wusterhausen verwies Ronald Legde dabei auf den miserablen Bauzustand: Nicht nur Belag und Gelände seien verrottet, sondern auch die beiden Hauptträger aus Leimholz. Fazit: Die Brücke sei akut vom Einsturz bedroht, nicht mehr zu retten und grundsätzlich eine Gefahr. Die Kosten für einen Neubau gleicher Art schätzte Legde auf mindestens 30.000 Euro – plus Planung und Statik.

Für so einen Neubau kündigte der Vertreter des Landesumweltamtes allerdings gleich ein Veto an: Die bestehende Brücke sei baurechtlich illegal. Zudem könnten die umliegenden Flächen künftig eventuell als Überflutungsgebiet eingestuft werden.

Wusterhausener Unterstützer rufen zu Spenden auf

Die an dem Treffen beteiligten Bürger hingegen sprachen sich weiterhin für eine Brücke an dem Standort aus. Der Kulturverein Wusterhausen initiierte Ende Januar sogar eine Unterschriftensammlung, bei der sich bis Ende März 350 Bürger für die Brücke positionierten. Spendenbereitschaft sei signalisiert worden, berichtete der Vereinsvorsitzende Roland Tille am Montag auch den Neustädter Stadtverordneten.

„Im Prinzip ging es darum, dass es vielleicht Ideen für ein Sponsoring geben könnte“, fasst Neustadts Bürgermeister André Stimm die Beratung vom Montag zusammen. „Wir haben deshalb entschieden, dass wir noch abwarten, was sich da ergibt.“

Für ihn steht zugleich fest: „Neustadt hat keine Ambitionen, größere Summen in die Schinderbrücke zu investieren. Wir haben genug mit unseren eigenen Brücken zu tun.“

Von Alexander Beckmann