Um die Idee, auf einem unbebauten Grundstück nahe der Neustädter Schule ein Gebäude mit Seniorenwohnungen zu errichten, steht es nach wie vor unentschieden. Zuletzt hatte Ende August der Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverordneten mit klarer Mehrheit davon abgeraten. Am Montag, dem 7. September, will sich nun auch der Hauptausschuss ein Urteil bilden.

Das Thema stand bereits im März auf der Tagesordnung, musste dann aber wegen Corona vorerst vertagt werden. Die Neuruppiner Firma B & K Immobilienprojekt hat vor, auf den rund 4300 Quadratmetern ein Gebäude mit 22 kleinen Wohnungen und Gemeinschaftsräumen für Senioren zu errichten. Da das Areal aber planerisch bisher für schulische Zwecke reserviert ist, müssen die Stadtverordneten einer entsprechenden Planänderung zustimmen.

Zweifel in der Stadtverordnetensitzung

Am 8. Juni befürwortete der Hauptausschuss dies zwar, doch in der Stadtverordnetensitzung am 22. Juni wurden Zweifel laut: Die Fachausschüsse sollten sich noch einmal mit der Sache befassen. Wichtigste Frage: Wird das Grundstück nicht vielleicht doch irgendwann für eine Erweiterung des Schulgeländes gebraucht? Was sagt überhaupt das Amt Neustadt als Schulträger dazu?

Für den Amtsausschuss war die Sache am 29. Juni ziemlich klar: Er schloss eine Erweiterung des Schulgeländes und damit den Kauf des Grundstück auf absehbare Zeit aus. Man sehe keinen weiteren Bedarf.

Bauausschuss folgt den Bedenken

Der Neustädter Bauausschuss mochte sich dieser Auffassung aber nicht anschließen. Vertreter der Linksfraktion plädierten vehement dafür, das Grundstück trotz der Aussage des Amtsausschusses langfristig für schulische Zwecke zu reservieren. Vertreter der Lehrerschaft bestätigten zumindest, dass sich, wenn überhaupt, allein dieses Areal noch für künftige Erweiterungen eigne.

Als Vorsitzende des Ausschusses teilt Katrin Covic ( CDU) diese Auffassung inzwischen: „Wir können das für die Wohnbebauung eigentlich nicht freigeben. Es geht um strategisches Denken für die Schule. Was ist denn in zehn oder 15 Jahren, wenn Neustadt sich weiter so entwickelt?“ Zudem berge der Standort Konfliktpotenzial hinsichtlich der unterschiedlichen Nutzungen. Stichwort: Lärmbelastung.

Der Neustädter Hauptausschuss kommt am Montag um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Schulstraße zusammen.

