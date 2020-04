Neustädter Amtsausschuss tagt trotz Corona, aber mit Vorsicht

Dreetz

Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen ruht landauf, landab auch die Kommunalpolitik. Der Neustädter Amtsausschuss will am kommenden Montag, dem 27. April, ab 18.30 Uhr aber trotzdem tagen.

Das wird einige besondere Umstände erfordern. Der übliche Sitzungsort „Olafs Werkstatt“ in Neustadt steht beispielsweise nicht zur Verfügung – ebenfalls wegen der Corona-Regelungen. Amtsdirektor Dieter Fuchs und der Ausschussvorsitzende Karl Tedsen haben daher entschieden, die Zusammenkunft ins Dreetzer Gemeindezentrum ( Bartschendorfer Straße 14) zu verlegen.

Amtsfeuerwehr braucht eine Führung

Das macht es auch leichter, Abstand zu halten. „Der Raum ist so groß in Dreetz, dass wir denken, das funktioniert da“, sagt Karl Tedsen auf Nachfrage. Der Amtsausschuss besteht aus 14 Mitgliedern. Prinzipiell komme man um die Sitzung nicht herum, betont Tedsen: „Weil die Tagesordnungspunkte ja pressieren.“

Insbesondere geht es um die Bestellung der neuen Führung für die Amtsfeuerwehr. Der formale Akt war seit Monaten mehrfach verschoben worden – erst weil es noch offene organisatorische Fragen gab, dann wegen der Epidemie. Die Personalie an sich ist längst geklärt: Heino Arndt bleibt Amtswehrführer; Thomas Dalchow und Patrick Jammrath übernehmen die Stellvertreterposten. Die Feuerwehr brauche nun einmal eine arbeitsfähige Führung, so der Amtausschussvorsitzende.

Es geht um Geld und um die Schule

Auch die anderen Themen des Abends betreffen die Feuerwehr. Zum einen geht es um eine Änderung der „Satzung über den Kostenersatz der Freiwilligen Feuerwehr“, die zügigere Auszahlung an die betroffenen Einsatzkräfte ermöglichen soll. Bisher wurden eventuelle Gebühren für Einsätze beispielsweise als Brandwache bei Veranstaltungen stets erst zum Jahresende an die Feuerwehren weiter überwiesen. Zernitz-Lohm hat nun beantragt, dies künftig binnen vier Wochen nach dem Einsatz zu erledigen, und zwar direkt an die jeweiligen Kameraden. Aus anderen Gemeinden gab es bereits zustimmende Signale.

Zum anderen steht die Kooperationsvereinbarung mit der Neustädter Schule zur Einführung des Wahlpflichtfaches Feuerwehr zur Abstimmung. Der Unterricht soll im neuen Schuljahr beginnen. Lehrerschaft, Feuerwehr und Amt werden dabei zusammenarbeiten.

Besucher sind im Prinzip willkommen

Der Amtsausschuss tagt wie immer öffentlich. Besucher sind also willkommen, auch wenn man darauf setzt, dass sich ihre Zahl in Grenzen hält. „Es gibt nach wie vor eine Einwohnerfragestunde“, stellt Karl Tedsen klar. „Ansonsten haben wir die Tagesordnung aber kurz gehalten.“

Weitere kommunalpolitische Veranstaltungen seien im Amtsbereich in absehbarer Zeit nicht geplant. Entscheidungen mit Termindruck stünden aktuell nicht an.

Von Alexander Beckmann