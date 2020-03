Neustadt: Edeka-Markt liefert Lebensmittel an Quarantäne-Betroffene

Neustadt

Bei Bernd Ebert im Edeka-Markt in Neustadt ist es am Dienstag ziemlich ruhig. „Heute ist besonders stark zu merken, dass viele Leute wegen des Corona-Verdachtes in Quarantäne sind“, sagt er.

Gestern seien noch viele Leute einkaufen gekommen, hätten sich eingedeckt, mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, so Ebert. Sein Umsatz sei am Montag überdurchschnittlich hoch gewesen, sagt er.

Edeka-Markt Neustadt liefert Lebensmittel an die Haustür

Weil aber auch die Vermutung nahe lag, dass unter den Kunden am Montag Personen waren, die eigentlich in häuslicher Isolation hätten sein müssen, hat Ebert sofort reagiert. Er bietet deshalb auf einem Schild vor dem Markt einen Lieferservice frei Haus für Lebensmittel an.

Lesen Sie auch: Wie Familie Peters in Kyritz die Tage in Quarantäne verbringt

„Die Kunden müssen nur anrufen“, so der Edeka-Inhaber. Gleichzeitig ergeht die Bitte, als Quarantäne-Betroffener nicht selbst in den Markt zu kommen. Bis Dienstagmittag hatte den zusätzlichen Service noch niemand in Anspruch genommen. Er ist telefonisch unter 033970/1 38 66 zu erreichen.

Das ist kein Witz, obwohl man es bei dem Schild denken könnte:Edeka Neustadt liefert Lebensmittel frei Haus. Quelle: André Reichel

Kunden haben sich mit Klopapier und Nudeln eingedeckt

Dass in Neustadt etwas anders ist als sonst, das merkt Ebert schon seit einigen Tagen. Das Toilettenpapier ist fast komplett weg. Nudeln gibt es noch, aber die günstigen Angebote sind raus.

Hygienesprays und Tücher sind schon seit Wochen alle. Auch bei den Dosensuppen und Fertiggerichten lichten sich langsam die Reihen. Nachschub vom Großhandel soll es vorerst nicht geben, hat Ebert erfahren.

Dosensuppen und Fertiggerichte sind derzeit sehr beliebt. Quelle: André Reichel

Sechs Mitarbeiterinnen in häuslicher Isolation

Von seinen Mitarbeiterinnen sind indes sechs in häuslicher Isolation, vier in Neustadt und zwei in Rhinow. Ihre Kinder gehen in Neustadt zur Schule. „Wir haben für sie Mitarbeiter aus dem Urlaub holen müssen“, so der Marktinhaber.

Plan B steht im Neustädter Edeka-Markt

Sollte sich die Situation verschlimmern, hat er bereits einen Plan B gemacht. Das heißt, er würde mit verkürzten Öffnungszeiten arbeiten, aber nicht komplett schließen. Lieber Kunden schubweise in den Markt lassen. „Aber soweit ist es ja noch nicht und ich hoffe, dass es auch nicht dazu kommt“, sagt Ebert. Er will nur vorbereitet sein.

Aus einem Spender können sich die Kunden am Eingang Desinfektionstücher ziehen. Quelle: André Reichel

Händeschütteln ist verboten

Händeschütteln gibt es bei den Edeka-Mitarbeitern schon nicht mehr, seit Corona ein Thema ist. Außerdem gibt es am Eingang einen Spender mit Desinfektionstüchern für die Kunden. „Keine Angst, sie können uns nicht ausgehen“, sagt Ebert. Wir haben genug auf Lager.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Neustadt: Fahrzeugbauer Hüffermann gehen wegen Corona-Quarantäne die Arbeitskräfte aus

Von Sandra Bels