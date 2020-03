Neustädter Fahrzeugbauer Hüffermann nach Übernahme optimistisch

Neustadt

Mit der Übernahme des Neustädter Fahrzeugbauers Hüffermann Transportsysteme durch die österreichische Schwarzmüller-Gruppe ändert sich für Neustadt erst einmal nichts – jedenfalls nicht zum Negativen. Das betonte Hüffermann-Geschäftsführer Stephan von Schwander am Montag bei der Stadtverordnetensitzung in Neustadt.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Alexander Bleick und Torsten Völker von der Unternehmensleitung war von Schwander einer Einladung des Gremiums gefolgt. Die vor zwei Wochen bekanntgegebene Firmenübernahme hatte in der Stadt offenbar doch Fragen aufgeworfen.

Hüffermann suchte Wege in die Zukunft

„Wir suchen seit Jahren nach einer Nachfolgelösung für die Firma“, begründete von Schwander am Montag den Schritt seines Unternehmens. Es befand sich bisher in der Hand von drei Gesellschaftern, zu denen mit Rolf Hüffermann auch der Enkel des Unternehmensgründers gehörte. Diese Gesellschafteranteile seien nun an die Schwarzmüller-Gruppe übergegangen.

Für Hüffermann Transportsysteme eröffnen sich damit neue Perspektiven, versicherte der Geschäftsführer den Stadtverordneten. „Wir sehen da deutliches Potenzial.“

Neustädter bleiben die Spezialisten in ihrer Branche

An der Spezialisierung auf Fahrzeuge für Absetz- und Abrollcontainer werde man in Neustadt auf jeden Fall festhalten. Mit den 2019 produzierten über 1400 Anhängern sei man in Deutschland klarer Marktführer auf diesem Gebiet. Das gelte auch für weitere Länder in Europa und weltweit. „Wir sind mit unserem Markennamen genauso gut aufgestellt wie Schwarzmüller.“

Beim österreichischen Hersteller verließen im vergangenen Jahr rund 9400 Fahrzeuge die Produktionsanlagen – vor allem für die Bauwirtschaft, für Infrastrukturunternehmen und den Fernverkehr. Schwarzmüller musste im vergangenen Jahr ebenso wie die meisten anderen Vertreter der Branche einen Umsatzrückgang hinnehmen. Hüffermann hingegen verzeichnete einen Zuwachs von 11,6 Prozent.

Schwarzmüller eröffnet neue Wege

„Schwarzmüller ist überhaupt nicht in Konkurrenz zu unseren Produkten“ betont Stephan von Schwander. Zwar hätten die Österreicher vereinzelt auch Fahrzeuge für Abrollcontainer hergestellt, doch würden sie im Zuge der Hüffermann-Übernahme nun ganz darauf verzichten. Die Neustädter Spezialisten sollen im Unternehmensverbund diese Nische komplett ausfüllen.

Dazu gehöre auch, dass Hüffermann-Fahrzeuge über das Vertriebsnetz von Schwarzmüller mitvertrieben werden. „Die Marke Hüffermann bleibt am Markt bestehen.“ Zugleich werde Neustadt in den Vertrieb und die Wartung von Produkten der Österreicher einsteigen.

Weitere Arbeitsplätze am Standort Neustadt

„2020 wird für uns ein richtig gutes Jahr“, kündigt von Schwander an. Man erwarte einen Umsatz von rund 44 Millionen Euro und damit rund 10 Prozent mehr als 2019. „Diese ganze Kooperation bedeutet, dass wir mehr Parkplätze brauchen. Wir suchen dringend Personal, und zwar entgegen dem Trend im Rest der Branche.“

Aktuell sind in Neustadt 274 Mitarbeiter beschäftigt. Erst vor wenigen Monaten war der Produktionsstandort um ein zweites Werk erweitert worden.

Von Alexander Beckmann