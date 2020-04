Neustädter Fahrzeugbauer bleibt trotz Corona optimistisch

Neustadt

Während das öffentliche Leben in der Region seit Wochen faktisch stillsteht, herrscht hinter den Werkstoren des Neustädter Fahrzeugbauers Hüffermann Transportsysteme intensive Geschäftigkeit – fast wie vor der Corona-Epidemie. Der Außenstehende würde – abgesehen von den inzwischen üblichen Vorkehrungen zum Infektionsschutz – wohl kaum einen Unterschied ausmachen können.

Direkte Auswirkungen der Epidemie etwa durch vermehrte Krankheitsfälle in der Belegschaft seien bisher jedenfalls nicht zu verzeichnen, berichtet Hüffermann-Geschäftsführer Stephan von Schwander auf Nachfrage. Und genug zu tun gebe es im Prinzip nach wie vor. „Wir hatten in den vergangenen Monaten ja einen großen Auftragsvorlauf angesammelt.“ Die Geschäfte liefen bis dato ausgezeichnet.

Neustädter müssen auf Lieferungen warten

Trotzdem bleibt die aktuelle Situation nicht ganz ohne Folgen für das Unternehmen, das mit seinen rund 250 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern weit und breit zählt. Die Ursachen dafür lägen vor allem außerhalb des Werksgeländes, betont Stephan von Schwander.

„Es passiert jetzt, dass wir Engpässe bei Zulieferern zu spüren bekommen.“ Die auf den Bau von Lkw-Anhängern ausgerichtete Firma produziert ja nicht jedes Teil selbst, sondern kauft vieles zu. Das beginnt bei der ganz gewöhnlichen Schraube oder Mutter, setzt sich über Räder und Reifen fort und endet bei speziellen Komponenten für Hydraulik, Elektrik und Bremsen.

Der organisatorische Aufwand steigt

Dass irgendein Teil absolut gar nicht mehr zu bekommen wäre, sei sicherlich die ganz große Ausnahme, erklärt der Geschäftsführer. Doch der Aufwand für den Einkauf und die Logistik sei spürbar gestiegen. Und das strahle auf die zeitlichen Abläufe in den Werkhallen aus. „Da steht die Produktion so eines Anhängers schon mal still, weil eine Lieferung noch nicht da ist.“ Das wiederum erfordere ein Umdisponieren beim Abarbeiten der Aufträge, was wiederum erhöhten Aufwand bei der Koordination und Logistik nach sich zieht. Es ist wie Sand im Getriebe.

Hinzu kommen personelle Schwierigkeiten. Zwar sei kein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen, doch viele Mitarbeiter müssen trotzdem zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu betreuen. Schließlich sind Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. „Wir haben deswegen bestimmt 30 bis 60 Kollegen, die nicht kommen können“, sagt von Schwander.

Immer wieder Ausfall von Spezialisten

Das wiege besonders schwer, weil es sich in vielen Fällen um ausgemachte Spezialisten handele, deren Job nicht einfach auf die Schnelle jemand anders übernehmen kann. Die automatische Schweißanlage für die Montage der Fahrgestelle sei so ein Beispiel. Zwei Experten habe das Unternehmen dafür. Wenn die beide gleichzeitig ausfallen, fällt auch die Anlage aus. Und an anderen Stellen müsse man jederzeit mit ähnlichem rechnen. „Das passiert jeden Tag neu.“

Mit solchen Situationen hat die Wirtschaft jetzt fast überall zu kämpfen. Auch das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Neustädter. „Im schlimmsten Fall ist es so, dass ein Kunde seinen Auftrag stornieren muss“, sagt der Hüffermann-Geschäftsführer. Momentan betreffe das etwa 10 bis 20 Prozent der vorliegenden Aufträge.

Viele in der Branche trifft es härter

Kritisch sei das alles noch nicht, schätzt Stephan von Schwander ein. „Mit 80 Prozent unserer Kapazität laufen wir in der Branche eigentlich ganz gut. Damit bin ich als Geschäftsführer momentan noch sehr zufrieden.“ Obwohl: „Vor sechs Monaten wäre das natürlich eine Katastrophe gewesen.“

Großserienfertiger und Hersteller von Standardprodukten für die Transportbranche hätten mit deutlich massiveren Problemen zu kämpfen. „Je spezialisierter und hochwertiger die Produkte sind, desto stabiler ist die Nachfrage“, schätzt der Hüffermann-Chef ein. Und genau das sei das Metier der Neustädter.

Kurzarbeit auch bei Hüffermann

Allerdings sei der Druck hoch. „Wir haben bisher keine einzige betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen und rechnen aktuell auch nicht damit“, versichert Stephan von Schwander. Kurzarbeitergeld habe sein Unternehmen aber durchaus schon beantragt – einfach, weil seine einzelnen Abteilungen ganz unterschiedlich von den Einschnitten betroffen seien. Nicht überall gebe es momentan für alle genug zu tun. „Die Kurzarbeit ist ein ganz wertvolles und flexibles Instrument, das die Politik für solche Situationen bereitgestellt hat.“

Hüffermann Transportsysteme könne keinesfalls auf Dauer auf Mitarbeiter verzichten, betont der Chef. Denn auch diese allgemeine Krise werde irgendwann zu Ende sein. „Es wird wieder bergauf gehen. Davon bin ich fest überzeugt.“

Von Alexander Beckmann