Neustädter Gestüte sagen ihre Weihnachtsgala ab

Wie seitens der Stiftung Haupt- und Landgestüt Neustadt mitgeteilt wird, fällt die diesjährige Weihnachtsgala aus. Sie wird auf 2021 verschoben. So hat das der Stiftungsrat angesichts der aktuellen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschlossen.

„Aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen entschied der Stiftungsrat des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts Neustadt, die Weihnachtsgalashow erst wieder am 4. und 5. Dezember 2021 aufzuführen“, teilt Jörg Menge für die Stiftung mit.

Die märchenhafte Pferdeshow ist beliebt

„Die märchenhafte Pferdeshow erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. So waren auch in diesem Jahr beide Termine lange im Voraus ausgebucht. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie notwendigen Mindestabstände und Hygienevorgaben ist eine Durchführung der Weihnachtsgala jedoch nicht umsetzbar“, erklärt Menge.

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021. Die Inhaber der verkauften Tickets erhalten in den nächsten Tagen dazu nähere Informationen von der Stiftung.

„Neustädter Pferde im Advent “ am 10. Dezember

Für „Freunde der weihnachtlichen Pferdeshow“ gibt es aber Ersatz im kleineren Rahmen: Die Veranstaltung „Neustädter Pferde im Advent“ kann mit 400 Gästen stattfinden, und zwar am Donnerstag, 10. Dezember.

Ab 14 Uhr soll diese Pferdestunde mit maximal 400 Gästen möglich werden. „Mit Eleganz, Rasanz und Humor werden Reiter und Pferde imposante und besinnliche Schaubilder präsentieren“, so Jörg Menge.

„Besonders in diesem bewegten Jahr hoffen wir, unsere Gäste wenigstens zum Jahresausklang mit unseren Pferden im Advent begeistern zu dürfen“, sagt Regine Ebert, die Geschäftsführerin der Stiftung.

Der Eintritt beträgt 15 Euro

Tickets sind für 15 Euro, ermäßigt 6 Euro, unter www.neustaedter-gestuete.reservix.de erhältlich.

Im Veranstaltungskalender der Gestüte für dieses Jahr gibt es allerdings noch einen weiteren kleinen Lichtblick für Pferdefans, und zwar schon diesen Sonnabend, 10. Oktober. Es ist der traditionelle Hubertusritt.

Die Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt, die Sportgemeinschaft des Deutschen Bundestages und der Verein der Freunde und Förderer des Haupt- und Landgestütes Neustadt veranstalten eine solche Hubertusjagds im zweijährigen Rhythmus. „An dieser Tradition soll auch 2020 festgehalten werden. Aus Rücksicht auf den Zucht- und Ausbildungsbetrieb sowie das ,Reiten in der Schule’ allerdings in abgewandelter Form“, heißt es.

Hubertusjagd ohne Kremser-Begleitung

So erfolgt auch diese Veranstaltung unter den Einschränkungen der Corona-Krise. Deshalb dürfte die Freude darüber, sie wenigstens nicht ausfallen lassen zu müssen, überschaubar bleiben und eher auf Seiten der Veranstalter und Reiter – und weniger bei den ansonsten immer zahlreich erschienenen Gästen. Denn die gewohnte Begleitung auf Kremsern ist in diesem Jahr nicht möglich. „Auch sonst bitten wir, auf Begleitung zu verzichten“, so die Veranstalter. Folglich beginnt der Ritt nach einer kurzen Andacht und den Grußworten mit weniger Zuschauern als sonst.

Die Reiter treffen sich dazu um 11 Uhr bereits zu Pferde auf dem Reitplatz des Hauptgestütes gegenüber der Besamungsstation. Von dort aus folgen sie der Hundemeute, einer Böhmer Harrier Meute.

