Neustädter Homburg-Schülerin gewinnt Malwettbewerb auf Brandenburgebene

Mit einem unverhofften Taschengeld in Höhe von 200 Euro wurde am Montagmorgen Malika-Frieda Faaß im Kunstunterricht überrascht. Die Schülerin der 13. Klasse an der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt hat in der Altersgruppe 5 (10. bis 13. Klasse) den bundesweiten Wettbewerb „Jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken auf Brandenburgebene gewonnen. Das Thema war „Glück ist...“. Und Malika reichte eine Bilderfolge über „Hans im Glück“ ein. Als Disney- und Pferdefan kam sie auf die Motive, die ihr den Sieg brachten. Insgesamt gab es 68 Beiträge in der Altersgruppe brandenburgweit.

In der Altersgruppe 10. bis 13. Klasse holte sich Malika-Frieda Faaß den ersten Platz in Brandenburg. Quelle: Sandra Bels

Weitere vier Plätze in Neustadt

Auch Platz drei in der Altersgruppe 5 ging nach Neustadt. Liam Marquardt (100 Euro) holte ihn sich mit seinen Händen zum Thema „Glück ist die Fähigkeit es zu erkennen.“

Die jungen Neustädter Künstler holten weitere Plätze in der Brandenburgwertung in der Altersgruppe 4 (7. bis 9. Klasse). Hier gingen Platz 4 an Lucie Frank (75 Euro), Platz 3 an Nils Lange (100 Euro) und Platz 2 holte sich Celine Krummrich (150 Euro). In dieser Kategorie wurden insgesamt 86 Beiträge aus dem Land Brandenburg abgegeben. Die Geldpreise stehen den Gewinnern zur freien Verfügung.

Ergebnisse blieben bis zuletzt geheim

Sichtlich stolz auf ihre Schützlinge gratulierte ihnen Kunstlehrerin Anke Hahn. Sie hatte die Ergebnisse bis zum Schluss geheim gehalten. Zur Preisverleihung waren Marko Abend und Mandy Braun von der Neustädter Zweigstelle der Raiffeisenbank am Montag in die Schule gekommen. neben der Neustädter Homburg-Schule hatte sich aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin noch eine weitere Schule aus Neuruppin beteiligt.

Neustädter Homburgschule seit acht Jahren dabei

„Wir beteiligen uns seit acht Jahren an diesem Wettbewerb“, sagt Anke Hahn. Diesmal war alles ein bisschen anders als sonst. Natürlich wegen Corona. Denn eigentlich sollte die Preisverleihung im vergangenen Schuljahr stattfinden, was aber nicht möglich war. Das Thema „Glück ist...“ wurde schon im Oktober 2018 benannt. Abgabetermin war im Februar 2019. Nun erfolgte die Auswertung.

40 Arbeiten aus Neustadt

Etwa 40 Schüler aus Neustadt hatten Arbeiten eingereicht. Fast alles waren gemalte Bilder oder Collagen. Alle Künstler bekamen am Montag ihre Werke zurück. Die Arbeit für den Malwettbewerb beginnt in der Schule, war von Anke Hahn zu erfahren. Dort findet die Ideenfindung statt. „Wir sammeln gemeinsam unsere Gedanken, danach entsteht das Bild meist von allein“, erzählt Anke Hahn. Später arbeiten die Schüler teils zu Hause und teils in der Schule an ihren Bildern weiter.

Sie wollen sich auch an der neuen Runde des Wettbewerbs beteiligen. Dann dreht sich alles um das Thema „Architektur“. Unter dem Motto „Bau dir deine Welt!“ können die Schüler ihre Vorstellungen und Wünsche dazu gestalten.

Einige der Entwürfe für den Hüffermann-Giebel. Quelle: Sandra Bels

Neues Kunstprojekt mit Hüffermann

Anke Hahn freut sich schon sehr auf ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der Neustädter Firma Hüffermann und dem Maler René Tschöpel. „Unsere Schüler dürfen eine Giebelwand im Werk gestalten“, so Anke Hahn. Am Freitag war Abgabe für die Entwürfe. Gut 30 von Schülern der 13. Klassen liegen vor. Hüffermann hatte sich als einzige Bedingung einen Lkw als ein Motiv gewünscht. Die besten Arbeiten werden von Hüffermann prämiert und das schönste Werk kommt auf den Giebel.

Von Sandra Bels