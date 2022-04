Neustadt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Redmann war dieser Tage auf Stippvisite im historischen Gaswerk in Neustadt. Begleitet wurde er von seinem Parteifreund Sebastian Steineke, CDU-Fraktionschef im Kreistag, und der OPR-Kreistagspräsidentin Sigrid Nau (CDU).

Eingeladen wurden sie von der früheren Vereinschefin des Gaswerksmuseumsvereins, Gudrun Weiß. Hintergrund dieses Treffens war die finanzielle Situation, in der sich der Gaswerksverein befindet. „Wir haben nur rund 25 Mitglieder und von den Beiträgen allein können wir nicht viel bewegen“, sagte Gudrun Weiß.

Gudrun Weiß, Anika Bachor, Sigrid Nau, Jan Redmann und Sebastian Steinecke (v.l.) beim Rundgang durch das Gaswerkmuseum. Quelle: André Reichel

Prinzipiell sei man sehr dankbar, dass die EMB als Eigentümer des historischen Gaswerkes vom Verein nur einen symbolischen Betrag als Miete nimmt. Zudem unterstützt das Unternehmen den Verein großzügig bei den Betriebskosten.

„Vieles ist schon seit Bestehen des Vereins, 1999 geschafft“, sagte Gudrun Weiß. Sie berichtete von Restaurierungsarbeiten an den Gebäuden und am stadtbildprägenden Gasometer. „Alles ist fast noch original so erhalten, wie zu Beginn im Jahr 1902“, sagte Gudrun Weiß beim Rundgang.

Details vor Ort in Neustadt erläutert

Jedoch gibt es Vorhaben, die den finanziellen Rahmen für den kleinen Verein deutlich übersteigen, trotz großzügiger Unterstützung durch die EMB. Hierbei handelt es sich um die Sanierung des ebenfalls denkmalgeschützten Gasmeisterhauses am Rande des Werksgeländes.

Die Details zu diesem Vorhaben erfuhren die Gäste von der neuen Vereinschefin, Anika Bachor. Ein wenig waren sie bereits schon eingeweiht, denn im Rahmen der traditionellen CDU-Winterwanderung durch den Gestütswald im Januar diesen Jahres sprach Gudrun Weiß mit dem Abgeordneten und berichtete von der finanziellen Situation des Vereins und sprach zugleich eine Einladung aus, der man nun nachkam.

Blick in die Ausstellung. Quelle: André Reichel

Anika Bachor nannte konkrete Zahlen, die für die Haussanierung veranschlagt sind. So wurde ein Leader-Antrag in Höhe von 200.000 Euro gestellt. Der Eigenanteil beträgt hierbei auch noch einmal 100.000 Euro.

Neustädter erhalten Geld von der EMB

Die EMB übernehme hiervon stolze 84.000 Euro. Doch die Restsumme von 16.000 Euro habe der Verein nicht auf der hohen Kante und genau deshalb bitten die Neustädter um Unterstützung beim Landtagsabgeordneten. „Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon öfters Hilfe vom CDU-Stadtverband bekommen, deshalb wenden wir uns nun an sie“, sagte Anika Bachor in Richtung Jan Redmann und Sebastian Steineke.

Einhellig hatten beide die Idee, die fehlende Summe über die Stiftung des Landkreises oder die Sparkassenstiftung einzuwerben. „Es handelt sich ja schließlich um ein Museum von kreisweiter Bedeutung und sogar darüber hinaus“, sagte Sebastian Steineke.

Mit diesem Ansatz verabschiedeten sich die Besucher von den Vereinsleuten, die nun hoffen, dass das Sanierungsvorhaben im Gasmeisterhaus bald finanziell auf sicheren Füßen stehen wird. „Dorthin soll schließlich auch die Museumsausstellung erweitert werden“, so Anika Bachor.

Von André Reichel