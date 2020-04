Noch eine Abstimmung bis zur neuen Amtswehrführung in Neustadt

Neustadt

Mit rund dreimonatiger Verzögerung könnte Ende April die neue Neustädter Amtsfeuerwehrführung berufen werden. Der Hauptausschuss des Amtes stimmte dieser Tage bereits zu. Endgültig entscheidet der Amtsausschuss, der voraussichtlich am 27. April wieder tagt, über die sogenannte Bestellung.

Bereits Mitte Dezember hatte es ein Treffen des Amtsdirektors, der Bürgermeister, der Führungskräfte der Feuerwehr und des stellvertretenden Kreisbrandmeisters in Neustadt gegeben, die sich zur Besetzung der Amtsfeuerwehrführung verständigen wollten. Denn die laufende, sechsjährige Amtsperiode näherte sich ihrem Ende.

Chef bleibt, Stellvertreter wechseln

Außerdem stand bereits fest, dass Rene Findeis und Bernd Ulrich Asmus nicht weiter als Stellvertreter für Amtswehrführer Heino Arndt zur Verfügung stehen würden. Mit Thomas Dalchow und Patrick Jammrath aus Dreetz stellten sich allerdings zwei neue Bewerber vor, die in der Runde auch auf durchgehende Zustimmung stießen.

Damit schien im Grunde alles klar. Doch der Hauptausschuss des Amtes vertagte Ende Januar die formale Ernennung des neuen Führungstrios. Denn wenige Wochen zuvor hatte der stellvertretende Kreisbrandmeister Olaf Lehmann organisatorische Veränderungen in der Amtswehrführung angeregt. In seinem Stellungnahme zur Neubesetzung formulierte er: „Ich empfehlen Ihnen, die Funktionszuordnung im Bereich der Stellvertretung des Wehrführers neu zu organisieren und mit konkreten Aufgaben in Form einer Aufgabenbeschreibung (Dienstanweisung) festzuschreiben.“

Amt Neustadt bestand auf Aufgabenteilung

Dieser Empfehlung kam das Amt Neustadt inzwischen nach. Auf Vorschlag von Amtswehrführer Heino Arndt soll sein erster Stellvertreter sich künftig speziell dem Bereich „Einsatz“ widmen. Dazu gehören neben der Organisation von Übungen und Einsätzen beispielsweise auch Absprachen beim Beschaffen von Technik und Ausrüstung oder die Überwachung der Einsatzfähigkeit.

Der zweite Stellvertreter wird sich auf den Bereich „Ausbildung“ konzentrieren. Das reicht von der Formulierung der Ausbildungspläne über die Aufbereitung von Inhalten bis hin zur Kontrolle der praktischen Umsetzung.

Sollte der Amtsausschuss Ende April sein Okay geben, bliebe die neue Wehrführung bis Ende 2025 im Amt.

