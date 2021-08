Stüdenitz

Viele Stüdenitzer kritisierten in den vergangenen Monaten, dass die öffentlichen Informationen zu einem dort geplanten Solarpark bislang zu spärlich ausfielen. Eine Einwohnerversammlung seitens der Gemeinde oder des Amtes Neustadt wünschten sich so einige. Nun aber lädt der Vorhabenträger selbst dazu ein. Es ist die Firma Wenger-Rosenau.

„Wir möchten Sie gern informieren und Ihre Fragen rund um den von uns geplanten Solarpark bei Stüdenitz beantworten“, heißt es in dem entsprechenden Brief, der in den Haushalten verteilt und auch auf der Internetseite des Amtes Neustadt veröffentlicht wurde.

Details auch schon Beschlussvorlagen zu entnehmen

Der Informationsabend beginnt demnach am Montag, 23. August, um 17 Uhr auf Sportplatz des SV Stüdenitz. „Unsere Mitarbeiter und unser Fachplaner stehen Ihnen persönlich für Fragen zur Verfügung“, heißt es weiter.

Dabei findet, wer will, mittlerweile allerhand Informationen über das Projekt, und zwar bis ins Detail. Zuletzt wurden bei der Gemeindevertretersitzung im Juni schließlich jeweils die „frühzeitige Offenlage“ zur Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum Bebauungsplan beschlossen.

Nördlich und westlich von Stüdenitz sollen etwa 105 Hektar Landwirtschaftsfläche mit einem Solarpark überbaut werden. Quelle: Repro

Die Vorlagen für die Gemeindevertreter sind via Internet für jeden einsehbar mit etlichen Karten und Ausformulierungen bis hin zu den Umweltaspekten.

Die Rede ist von geringwertigen Böden

Beispielsweise wird die „Inanspruchnahme“ von 105 Hektar Landwirtschaftsfläche so begründet: „Durch ihre überwiegende Lage nördlich der Bahngleise sind die Auswirkungen auf die Menschen in Stüdenitz gering. Die Böden im Plangebiet sind durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung stark ausgelaugt, die Bodenfruchtbarkeit ist erheblich eingeschränkt.

Das Befahren mit schweren Landwirtschaftsmaschinen, das jahrzehntelange Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Dünger wirken sich negativ auf das Bodengefüge und Bodenlebewesen aus. Im Grundsatz handelt es sich um geringwertige Böden.“

Stüdenitzer schauen auf Nachbarkommunen

Auch der Stüdenitzerin Gritta Herzberg, die nach eigenen Angaben für viele Einwohner spricht, sind manche Details nicht mehr neu. Doch nicht alle Bürger würden das Internet so durchforsten wie sie oder sich alle Seiten der Beschlussvorlagen kritisch durchlesen. „Wir hätten zudem von Anfang an besser mitgenommen werden müssen“, sagt sie mit Blick auf Beispiele aus anderen Kommunen wie etwa Gumtow.

Dort werden vor Projektstart mittlerweile Einwohnerumfragen durchgeführt. Und weil es eine solche im Gumtower Dorf Döllen vorher nicht gab, bildete sich jetzt eine Bürgerinitiative, um alles wieder zu kippen.

Bürger wollen Solarpark mitgestalten und profitieren

„Bei uns geht es nicht darum, den Solarpark noch zu verhindern, sondern als Bürger noch mitreden und mitgestalten zu dürfen und nicht nur als Kommunalpolitiker“, sagt Gritta Herzberg. Gemeint sind etwa mögliche Größenanpassungen.

Auch sei in Stüdenitz noch unklar, welche Vorteile die Bürger von dem Projekt haben. Allein von wohl lukrativen, weil teuren Ausgleichsprojekten war bisher die Rede. Dabei zeigte derweil ein Beispiel aus Dreetz, was möglich ist. Dort stellten Solarparkinvestoren in Aussicht, die Sporthalle zu sanieren. Mit sogenannten „Kriterien im Umgang mit Solarparkvorhaben“ beschäftigen sich viele Kommunen zudem erst seit kurzer Zeit.

„Ich freue mich jedenfalls, dass wir jetzt eingeladen sind. Hoffentlich nutzen auch möglichst viele Leute diese Gelegenheit für Nachfragen, statt zu resignieren“, sagt Gritta Herzberg.

Von Matthias Anke