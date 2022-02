Ohne Fördergeld kein Umbau: Auf Neustadts Schulhof bliebe es wegen Schulbussen gefährlich

Neustadt

Seitens der Amtsverwaltung in Neustadt wird händeringend nach einem Fördergeldprogramm oder eine anderweitige Unterstützung gesucht, um die Verkehrssituation an der Prinz-von-Homburg-Schule zu entschärfen. Denn die Schulbusse, die dort derzeit noch bis auf den Schulhof fahren müssen, um dort zu wenden, seien eine Gefahr für die Kinder. Das erklärte Wolfgang Burau, der Bauamtsleiter des Amtes Neustadt, das der Träger dieser Schule ist, kürzlich beim Besuch des Brandenburger Verkehrsstaatssekretärs Rainer Genilke in Neustadt.

Es handele sich manchmal um drei oder gar vier Busse, die von der Lindenstraße aus weit auf das Gelände fahren müssen, um zu wenden. Teils würden sie Umsteigefunktonen erfüllen.

„Das ist eine gefährliche Situation, die wir weg haben wollen“, erklärte Wolfgang Burau. Aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten und des Bauzauns sei der Platz zusätzlich beschränkt.

Die Busse fahren derzeit noch über die bisherige Einfahrt an der Lindenstraße auf das Gelände. Schüler dürfen seit geraumer Zeit nicht mehr dort, sondern nur noch über die Schulstraße auf das Areal. Trotzdem kommt es laut Amtsverwaltung noch immer zu gefährlichen Situationen. Quelle: Matthias Anke

Burau erläuterte, wie die Schule mit ihren mehr als 700 Schülern saniert wurde und wird und wie auch der Sportplatz bereits modernisiert wurde. Auf dem Weg hin zu einem „endlich zeitgemäßen Campus“ aber fehle es eben noch am abschließenden Bauabschnitt rund um die Außenanlagen. „Es geht um die infrastrukturelle beziehungsweise verkehrstechnische Erschließung“, so Burau. Aufgrund der bisher schon kostenintensiven Schulsanierung sei aber auch jener Schritt ohne Hilfe von Fördergeld nicht zu realisieren.

Den Besuch des Staatssekretärs, der maßgeblich wegen der Zukunft der Bahnlinie Neustadt–Neuruppin gekommen war, nutzte Burau für einen entsprechenden Hilferuf. Der über die Situation erstaunte Rainer Genilke versicherte, dieses Problem nach Potsdam mitzunehmen. Er bat um die entsprechenden Unterlagen. „Wir müssen uns angucken, was noch förderfähig ist.“

Ideen zur Entschärfung der Situation an der Homburg-Schule Neustadt

Von Neustädter Seite aus wird derweil gehofft, auf eine Möglichkeit zu stoßen, auf die man selbst bisher noch nicht kam. „Wenn wir das finanziell nicht untersetzen können, bleibt alles so, wie es ist“, bekräftigte Burau die Dringlichkeit. Vor allem gebe es die Ideen längst, wie die Situation entschärft werden könnte.

Demnach würde es helfen, die Busse weiter nach Südwesten versetzt Richtung „Zum Klosterwald“ verkehren zu lassen. „Das ist alles schon durchgeplant“, erklärte Burau auch der MAZ. Doch der Preis für die Umsetzung liege im hohen sechsstelligen Bereich.

Busse über die Schulstraße wären nur die Zwischenlösung

Als Zwischenlösung für die Bauarbeiten auf dieser Seite des Schulareals sei sich bereits verständigt worden, dass die Busse über die Schulstraße auf das Gelände rollen. Dahingehend sei sich auch mit der Personennahverkehrsgesellschaft ORP schon abgestimmt worden. An der Schulstraße werde eine Ampel den Busverkehr regeln.

Auch seien Probefahrten erfolgt, hieß es Ende vorigen Jahres in der Debatte darum, den Bereich von der Schulstraße ab dem Sportplatz bis zur Bahnhofstraße als verkehrsberuhigte Zone auszuweisen. So wollte es damals die Fraktion „Gemeinsam für Neustadt“. Doch Experten der Unteren Straßenverkehrsbehörde erklärten, dass dies gerade nicht zu mehr Sicherheit führe, weil sich Fußgänger und Radfahrer dann völlig frei bewegen dürften.

Von Matthias Anke